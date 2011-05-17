به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار محمد فرهادی شامگاه دوشنبه در نشست شورای معاونین و فرماندهان رده‌های بسیج و سپاه استان سمنان گفت: بسیج یک پدیده انقلابی است و ماموریت بسیج حراست از اصل انقلاب و حفظ کیان جمهوری اسلامی است.

وی افزود: بسیج تشکیلاتی است که نظیر و شبیهی ندارد و به تعبیر مقام معظم رهبری، اگر بخواهیم بسیج را به چیزی تشبیه کنیم، باید بسیج را با خود انقلاب شباهت داد.

فرهادی بیان کرد: اگر ما پایه‌های استحکام انقلاب را سه محور مکتب، مردم و رهبری و ولایت فقیه بدانیم، در واقع باید این علتهای ایجادی انقلاب را علتهای ماندگاری انقلاب نیز ذکر کنیم.

وی عامل رهبری و ولایت فقیه را تبیین کننده مکتب اسلام و هدایت‌بخش جامعه و مردم به شمار آورد و گفت: اگر می‌خواهیم انقلاب را روز به روز شعله ورتر وفروزان‌تر کنیم، چاره ای نداریم جز اینکه بسیج مردمی را هر روز عمیق‌تر، فروزان‌تر و گسترده‌تر کنیم.

وی ضمن برشماری ماموریت‌های بسیج افزود: از ماموریت های بسیج حفظ و حراست از اصل انقلاب و حفظ کیان جمهوری اسلامی است.

به گفته وی، حفظ و حراست از دستاوردهای اتقلاب اسلامی و تشکیل بسیج ده‌ها میلیونی از دیگر اهداف بسیج است.

رئیس مرکز اندیشه و همفکری راهبردی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اگر بخواهیم چنین بسیجی، با چنین ماموریتی داشته باشیم، باید بسیج دهها میلیونی تشکیل شود و از ظرفیت عظیم مردم بهره برد.

وی تأکید کرد: بسیج دهها میلیونی را نمی‌توان در قالب پایگاه‌های بسیج موجود محقق کرد و پایگاه‌های بسیج و سازمان بسیج مستضعفین با توسعه تفکر بسیجی در بدنه عظیم ملت و بکارگیری ظرفیت‌های ملی، باید بسیج دهها میلیونی را آماده کنند.

سردار فرهادی با بیان اینکه یکی از برنامه‌‌های بسیج باید استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه باشد، گفت: نخبگان جامعه قطعا دامنه تاثیرگذاری اجتماعی فرهنگی وسیعی دارند و چه بسا که یک نخبه انقلابی، ظرفیت اجتماعی سیاسی جامعه را به طرف اهداف انقلاب اسلامی هدایت می‌کند.

وی اضافه کرد: در فضای اجتماعی جامعه نیز باید بسیج و تفکر و فرهنگ بسیجی حضور پررنگ داشته باشد، چرا که فضای محیطی و اجتماعی جامعه اگر فضای پاکی باشد، فضایی تربیتی خواهد شد، بنابراین بسیج به فضای اجتماعی هم توجه وی‍ژه‌ای دارد.

رئیس مرکز اندیشه و همفکری راهبردی سازمان بسیج مستضعفین گفت: فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت، فرهنگ شجاعت، غیرت استقلال و آزادگی است.

وی یاد آور شد: مرکز اندیشه و همفکری راهبردی سازمان بسیج مستضعفین به منظور احصاء جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های بسیج برای تحقق و عملیاتی شدن بسیج ده‌ها میلیونی تشکیل شده است.