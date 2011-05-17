شرایط پذیرش در رشته "پدافند غیرعامل" دانشگاه امام حسین (ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کد رشته امتحانی 1158 پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع) در مقطع کارشناسی ارشد سال 90 جمعه 6 خرداد برگزار می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور درباره برگزاری آزمون کلیه کد رشته‌های امتحانی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90، داوطلبان متقاضی کد رشته 1158( پدافند غیرعامل) دانشگاه امام حسین (ع) که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند می توانند در آزمون این کد رشته امتحانی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 6 خرداد در دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) دانشگاه جامع امام حسین (ع) شرکت کنند.

دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) دانشگاه جامع امام حسین (ع) در بزرگراه شهید بابایی بعداز پل لشکرک قرار دارد و داوطلبان برای دریافت کارت ورود به جلسه باید شخصاً با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی روز پنجشنبه 5 خرداد از ساعت 9 تا 14 به دانشکده فرماندهی و ستاد مراجعه کنند.