ناصر میرزایی سکته کرد / اسطوره ورزش لرستان روی تخت بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، روز گذشته بار دیگر ناصر میرزایی فوتبالیست دهه 60 استان لرستان و تیم ملی دچار سکته مغزی شد تا این بار خانواده وی از روند مداوای این ورزشکار باسابقه لرستانی در این استان ابراز ناامیدی کنند.

این در حالیست که بی توجهی مسئولان فدراسیون فوتبال برای تامین هزینه های درمانی این بازیکن دهه 60 تیم ملی و متولیان سازمان تربیت بدنی موجب شده است که اسطوره ورزش لرستان در اوج انزوا و فراموشی روز به روز به نقطه پایان حیات خود نزدیک تر شود.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان با تایید خبر بستری شدن ناصر میرزایی اظهار داشت: این ورزشکار پیشکسوت لرستانی برای پنجمین بار است که در طول سالهای اخیر دچار سکته مغزی و قلبی می شود.

محمود داوودی نژاد با اشاره به بستری شدن ناصر میرزایی در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، عنوان کرد: متاسفانه حال عمومی اسطوره ورزش لرستان اصلا خوب نیست.

وی با استمداد از مسئولان ملی برای کمک به انتقال ناصر میرزایی به تهران و تامین هزینه های درمانی وی، یادآور شد: تاکنون برخی مسئولان لرستان از جمله مدیر کل تربیت بدنی، مدیرعامل شرکت برق و هیئت فوتبال استان کمک هایی را به این ورزشکار لرستانی داشته است ولی این کمک ها جوابگوی هزینه های درمانی ناصر میرزایی نیست.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان با بیان اینکه هزینه های درمانی این ورزشکار لرستانی بالاست، ادامه داد: با حمایت های تامین اجتماعی استان به صورت ماهانه مبلغی به عنوان مستمری از کارافتادگی به این ورزشکار باسابقه لرستانی پرداخت می شود که این رقم کفاف مخارج ناصر میرزایی را نمی دهد.

داوودی نژاد به سوابق این بازیکن مطرح دهه 60 فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: حضور در باشگاههای تراکتورسازی، ماشین سازی، هما و راه آهن تهران تنها بخش کوچکی از فعالیتهای ناصر میرزایی در لیک دسته اول فوتبال ایران طی سالهای 54 تا 60 است.

وی به سه بار دعوت ناصر میرزایی به تیم ملی فوتبال اشاره کرد و گفت: ناصر میرزایی اسطوره ورزش لرستان در بازیهای مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین تیم ملی فوتبال کشورمان را همراهی کرده است.

مسئول روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان به موفقیت های ناصر میرزایی در کسوت مربیگری اشاره کرد و بیان داشت: بازیکانی چون ابراهیم میرزاپور، بهنام بیرانوند، بیژن کوشکی و حمید فتحی که در لیگ برتر مشغول به بازی هستند حاصل سالهای مربیگری ناصر میرزایی پیشکسوت ورزش لرستان است.

به هرحال ناصر میرزایی سالهاست در بستر بیماری فقط قول می شنود و دیگر هیچ، شاید اگر از وعده ها درصدی تحقق می یافت امروز اسطوره فوتبال لرستان را اینگونه عزلت نشین نمی دیدیم... و من یادم می آید که هنرمندی در مراسم تشییع مرحوم استاد رضا سقایی خطاب به مردم و مسئولان استان لرستان جمله ای را یادآوری کرد که شاید برای همه کسانی که وعده می دهد پر از حرف و تامل باشد و او گفت: رضا رفت، به فکر امثال ناصر میرزایی ها باشید!

آری رضا سقایی اسطوره موسیقی لرستان نیز در کنج غربت روزگار را با همه بدعهدی های خود تنها گذاشت تا این بار ناصر میرزایی برایمان تداعی کننده رنج اسطوره دیگری از دیار اسطوره خیز لرستان باشد و روزی بازهم آه بکشیم و از حسرت روزهای گذشته بنالیم....

به هر روی امروز ناصر میرزایی چشم انتظار توجه مسئولان است و در کنج بیمارستان حضور مسئولان ورزش کشور را به انتظار نشسته است؛ ممکن است فردایی در کار نباشد که مسئولان بتوانند وظیفه خود را در حمایت از این ورزشکار لرستانی ادا کنند.