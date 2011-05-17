امیر الهامی نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرح و گزیده منطقالطیر و مصیبتنامه عطار نیشابوری کتابی است که در حال کار روی آن هستم. در حال حاضر مشغول نگارش متن کتاب هستم و پس از اتمام نگارش و ویرایش متن، آن را به نشر شهر خواهم سپرد.
وی افزود: اولین بار مهدی آذریزدی در مجموعه "قصههای خوب برای بچههای خوب" گزیدهای از داستانهای عطار را آورده بود که بعد از او رضا اشرفزاده به انجام این کار همت ورزید و گزیدهای از ابیات زیبای داستانهای منطقالطیر را در کتابی آورد. من در این کتاب که مشغول نگارشش هستم، هم داستانها را بازگردانی کردهام و هم ابیات زیبای منطقالطیر و مصیبتنامه را آوردهام.
الهامی گفت: سعی کردم در این کتاب کم و کاستیهایی را که در آن دو کتاب بود، جبران کنم. متن داستانها، قسمتی است که امتیاز این کتاب نسبت به دو کتاب ذکر شده است.
این محقق درباره دیگر آثارش گفت: برای چاپ کتاب "نوروز" به دنبال ناشری هستم که توزیع خوبی داشته باشد. کتاب "با کلیله و دمنه پشت چراغ قرمز" از مجموعه کتابهای "پشت چراغ قرمز" چندی پیش توسط نشر شهر منتشر شد.
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