به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر موسوم به جام امیر این کشور از دوشنبه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های الغرافه و لخویا در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه آغاز شد.

این بازی که در پایان وقت‌های معمول و اضافه نتیجه‌ای جز تساوی بدون گل به همراه نداشت در ضربات پنالتی به برتری 4 بر 3 تیم الغرافه انجامید.

در ضربات پنالتی برای تیم الغرافه جونینیو، عثمان العساس، بلال عبدالرحمان و یونس محمود موفق به گلزنی شدند و ضربات پنالتی لخویا توسط باکاری کانی، کریم بوضیف و لوییز مارتین کارلوس جونیور به ثمر رساند. از تیم لخویا آرونا دیندانه و محمد رزاق از گلزنی در ضربات پنالتی ناکام بودند و ضربه پنالتی آمارا سلیم دیانه از تیم الغرافه راهی به دروازه لخویا نیافت.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های قطر امشب بین تیم‌های الجیش و الریان در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار خواهد شد.