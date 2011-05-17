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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۵

در روز مادر انجام می شود/

تجلیل از مقام مادران شهدا در آذربایجان شرقی

تجلیل از مقام مادران شهدا در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: همزمان با میلاد حضرت فاطمه (س) و روز مادر، از مقام مادران شهدا در آذربایجان شرقی تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ستاد پاسداشت مقام مادران شهدا " دامن معراج" به منظور تجلیل از مادران شهید آغاز به کار کرد.

ستاد مردمی " دامن معراج " همزمان با سالروز ولادت دخت نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر با همکاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران از مقام والای مادران شهدا قدردانی می کند.

هم اکنون ایران اسلامی از برکت وجود 183 هزار و 232 مادر بزرگوار شهید بهره مند است که پاسداشت مقام آنان به منزله شکر این نعمت بزرگ و قدردانی از دامان پاکی است.

مادران شهدا با پیروی از سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرزندان عزیزتر از جان خویش را در راه خدا و برای دفاع از دین و کیان کشور اسلامی فدا کردند.

آذربایجان شرقی 10 هزار شهید و 25 هزار ایثارگر و جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

کد مطلب 1313664

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