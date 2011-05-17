به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سلام زاده تصریح کرد: به رغم تلاشهای بی دریغ در این حوزه به دلیل نیاز گسترده به تعداد بسیار بالا به داروسازی بالینی در استقرار، توسعه و تعریف جایگاه این رشته و هم در تربیت نیروی انسانی کافی جای تلاش بسیار زیادی باقی است و هنوز از ایده آلهای خودمان خیلی فاصله داریم.

این متخصص داروسازی بالینی با اشاره به برگزاری همایش داروسازی بالینی بیان داشت: برگزاری اینگونه همایشها صرف نظر از اینکه در ارتقای سطح دانش داروسازان و شاغلین حرف پزشکی کشور می تواند نقش داشته باشد، یکی از بهترین راهها برای شناساندن این رشته به جامعه پزشکی و داروسازی کشور و توانمندیهای بالقوه و بالفعل متخصصان مربوطه است. از سوی دیگر خود این همایشها به ارتباط نزدیکتر متخصصین این رشته و تبادل نظر و همفکری آنها در رابطه با مسائل و مشکلات حرفه ای و علمی کمک میکند.

سلام زاده یادآور شد: عدم وجود قوانین، شرح وظایف، اختیارات و به عبارت دیگر تعریف نشدن جایگاه متخصصین این رشته در نظام سلامت کشور به صورت مدون و قانونمند، از جمله مشکلات امروزه داروسازی بالینی است.

وی گفت: شناخت این رشته به صورت موردی و تلاشهای انفرادی پیشکسوتان این رشته در کشور بوده و هنوز در بسیاری از دانشکده های داروسازی کشور حتی متخصصین این رشته در دانشکده های داروسازی جذب نشده و گروههای آموزشی مربوطه شکل نگرفته است.

سلام زاده یادآور شد: حضور افرادی که متخصصین علوم کاربردی دارو در بالین و مشاوران مطلع و مجرب در مورد داروها هستند، می تواند با مدیریت صحیح مسائل دارویی بیماران در اثربخشی بهتر داروها، کاهش عوارض یا اثرات نامطلوب انها، کاهش هزینه ها، کاهش اشتباهات دارویی، کنترل بهتر عفونتها، جلوگیری از پرتهای دارویی و... نقش فوق العاده مهمی داشته باشد.

دومین همایش داروسازی بالینی ایران از 28 تا 30 اردیبهشت ماه در مرکز همایشهای رازی برگزار می‌شود.