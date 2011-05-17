ارتقای دستاوردهای هنری در آذربایجان شرقی/ رشد تئاتر امیدبخش است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده شامگاه دوشنبه در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران حوزه فرهنگ استان را حساس دانسته و افزود: همه حوز ها نیاز به کار فراوان دارند ولی حوزه فرهنگ و خنر به دلیل وجود پاره ای ظرافت های خاص باید با دقت بیشتر شناخته شود.

داننده توجه به خروجی و ماحصل فعالیت های هنری را امری مهم ذکر کرده و اذعان داشت: باید در طی سال خروجی هایی را در بیاوریم و آن ها را در بسته های قابل قبول ارائه دهیم چراکه خروجی کارها باید معنی دارد بوده تا فضای هنری را استمرار بخشد.

وی افزود: باید حوزه هنر تولیدات مشخص و الگویی را ارائه دهد تا هنر در جایگاه درستی خود را پیدا کرده تا در نتیجه آن قوام لازم ارتباط اجتماعی حاصل شود.

داننده رشد تئاتر استان را قابل قبول ارزیابی کرده و گفت: کارها در حوزه تئاتر خوب پیش می رود، تکمیل ظرفیت سالن های تئاتر برای شش ماه آینده و نشان از آینده نویدبخش در این عرصه است.

وی تریبت نیروی انسانی مناسب را در سال 90 از اولویت ها خوانده و خاطرنشان کرد: برای غنای هر چه بیشتر این مسیر بزودی فراخوان دو جشنواره غدیر و امام حسین را ارائه خواهیم داد که بستری برای این موضوع هستند.

تقویت متون مبتنی بر فرهنگ بومی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی تقویت نیروی فکری، شناسایی و تربیت نویسندگان جوان که با استناد به تاریخ برای مردم متون قابل قبولی ارائه کنند از ضرورت ها به شمار می رود.

داننده اظهار داشت: طی فراخوانی از فعالان این عرصه خواسته شد تا متون خود را ارائه دهند تا در صورت مورد قبول واقع شدن تا سقف یک و نیم میلیون جایزه ای دریافت کنند.

وی ادامه داد: در راستای تهیه متون مبتنی بر فرهنگ بومی منطقه این آثار به مرحله چاپ نیز خواهند رسید.

داننده ماندگاری مسیر فرهنگ را مبنی بر اتصال به بدنه فرهنگ مردمی عنوان کرده و گفت: ماندگاری ما منوط به این است که با مردم و رده های پائین اجتماعی ارتباط برقرار کنیم و این در سایه استفاده از فرهنگ غنی محقق می شود.

مقبره الشعرای تبریز ساماندهی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی با اشاره به مفاخر و شخصیت های ملی این خطه گفت: باید ببینیم جوان امروز و نسل فردای ما چقدر با گذشته و ریشه و خصییت های گاه بی نظیر خود آشناست تا با تولید بسته های قابل قبول زوایای آن مفاخر را به مردم ارائه داد.

داننده یکی از برنامه های آتی فرهنگ و ارشاد استان را ساماندهی مقبره الشعرا عنوان کرده و افزود: متاسفانه این مکان تنها به محلی برای دفن عده ای تبدیل شده و این قابل قبول نیست.

وی گفت: یکی از برنامه های جهت دار این است که این مکان و فضای کوچک را چنان غنی کند که تمامی بازدید کنندگان آن بتوانند با افتخار و پی به بردن به تاریخ غنی منطقه از آن دیدن کنند و نسبت به گذشته خود احساس حقارت کنند.