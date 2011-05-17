کشت صنعتی گیاه باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد ضمن تقدیر از دست اندر کاران برگزاری این نمایشگاه و برگزیدگان جشنواره "گل رسانه محبت"، بر لزوم کیفیت تولید گیاه و گل تاکید کرد و افزود: تولید کنندگان در صورت استفاده از بذرهای با کیفیت و ممتاز می توانند بهترین و برجسته ترین محصولات را برای ارائه در بازارهای داخلی و خارجی تولید کنند.

وی یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی در دنیا را حوزه گل و گیاه دانست و گفت: علیرغم استعداد بالای ایران و مشهد در تولید انواع گیاه، سهم ناچیزی از بازار گل و گیاه جهانی را به خود اختصاص داده است.

پژمان با اشاره به برقراری پرواز مستقیم از مشهد به بیش از 18 کشور دنیا، این فرصت را برای ورود تولید کنندگان مشهد به بازار های جهانی مغتنم شمرد و اظهار داشت: باید علاوه بر تامین بازار داخل کشور با نگاه صادراتی تولید کرد.

وی به هزینه بالای اشتغال زایی در حوزه صنعت اشاره کرد و ادامه داد: هزینه ایجاد هر شغل در حوزه صنعت حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال است که با توجه به هزینه بسیار پایین اشتغال زایی در حوزه کشاورزی، باید با جدیت بیشتری در این بخش سرمایه گذاری کرد.

شهردار مشهد گفت: امروز شهرداری می کوشد با خرید تضمینی گل و گیاه از تولید کننده، به سهم خود آرامش خاطر را برای فعالان این بخش فراهم آورد و بستر را برای ورود نیروهای توانمند و تحصیل کرده به حوزه تولید گل و گیاه، مهیا سازد.

پژمان با اشاره به میل ذاتی انسان به طبیعت، اظهار داشت: انسان در طبیعت به از استرس ها دور می شود و به آینده امیدوار می کند و حال که تاثیرات مثبت گل و گیاه بر روح و ران انسان اثبات شده است، همه باید نسبت به ورود گیاهان به محل خانه و کار خود همت کنیم.

وی بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه فضای سبز شهری در مشهد را تشریح کرد و ادامه داد: برگزاری نمایشگاه گل و گیاه باید به پایانه دائمی گل و گیاه تبدیل و در کنار تمامی بازارهای ارزاق عمومی شهرداری فضایی برای عرضه گل و گیاه فراهم شود.

خلیل الله کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد دهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد را موجب اشاعه فرهنگ احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و به نمایش گذاشتن اهمیت این نعمت الهی دانست و گفت: برقراری ارتباط با شهروندان و افزایش آگاهی آنان از فضاهای سبز شهری یکی از مهمترین اهداف این نمایشگاه است.

وی آشنایی شهروندان با مدل های جدید ایجاد فضای سبز نظیر باغ بام ها را از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه مذکور عنوان کرد و افزود: دهمین نمایشگاه گل و گیاه با شرکت 220 شرکت داخلی 15 نماینده از شرکت های خارجی و همچنین 13 استان کشور در 550 غرفه، برگزار شد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه نمایشگاه امسال در مقایسه با نمایشگاه های سال های گذشته به لحاظ کمی و کیفی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار است، تصریح کرد: نمایشگاه امسال در مساحتی با 13 هزار مترمکعب فضای مسقف و سه هزار مترمکعب فضای باز دایر شد.

کاظمی برگزاری مسابقات عکاسی، نقاشی و انشاء نویسی را از جمله برنامه های حاشیه ای نمایشگاه برشمرد و گفت: در نمایشگاه امسال برای نمایش گلدان های خانگی نیز فضایی پیش بینی شده است تا شهروندان گلدان های زیبا و گونه های گیاهی نادر خود را در این فضا به نمایش بگذارند.

وی در خصوص تأثیر برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در مشهد، گفت: نمایشگاه مذکور نقش مؤثری در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری داشته است به طوری که طی سال 85 شهرداری مشهد حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان خسارت فضای سبز داشته، اما این مبلغ در پایان سال 89 حدود یک و نیم میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در ادامه از آغاز عملیات اجرایی احداث پارک چهل بازه در 100 هکتار خبرداد و افزود: فاز اول عملیات اجرایی این پارک با اعتبار 200 میلیارد ریال شروع شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز شهری در مشهد از توزیع و یکنواختی مناسبی برخوردار نیست، گفت: تلاش می شود در سال جاری با تملک برخی از اراضی در مناطقی که با کمبود فضای سبز مواجه اند این کمبود را برطرف کرد.

وی میزان فضای سبز شهری مشهد را دو هزار و 700 هکتار عنوان کرد و گفت: این میزان به استثنای 850 هکتار فضای سبز آستان قدس رضوی و همچنین دو هزار و 400 هکتار فضای سبز خصوصی برآورد شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از توسعه سرانه فضای سبز مشهد تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: پایان سال 89 سرانه فضای سبز مشهد 2.10 مترمربع بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری سرانه فضای سبز این کلانشهر با مشارکت شهروندان به 22.1 مترمکعب افزایش یابد.

کاظمی گفت: تلاش می شود تا پایان سال 92 سهم سرانه فضای سبز هر شهروند مشهدی به 12 مترمکعب برسد.

وی سرانه مصرف گل در کشور را به ازای هر 15 نفر یک شاخه عنوان کرد و یادآور شد: این در حالی است که سرانه مصرف گل در کشورهای توسعه یافته تا 80 شاخه گل، عنوان شده است.

در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد از 30 غرفه برتر و برگزیدگان جشنواره "گل، رسانه محبت" در بخش های عکاسی، نقاشی، انشاء و مقاله نویسی، شهروندان فعال در حوزه توسعه و نگهداری از فضای سبز و همچنین شهروندان فعال در طرح مشارکتی درخت کاری، تقدیر شد.