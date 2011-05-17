دومین همایش داروسازی بالینی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش معرفی رشته داروسازی بالینی و خدمات آن ، بررسی و ارتقاء جایگاه این رشته درنظام سلامت ، ارتقاء دانش داروسازان و پزشکان در رابطه با موضوعات روز دارویی و برگزاری بازآموزی است.

همچنین از موضوعات مهم این همایش تازه های دارو درمانی با نگاه ویژه به تجویز و مصرف منطقی دارو و ارتقاء کیفیت خدمات دارویی است که در ایام برگزاری همایش به آن پرداخته خواهد شد.

دومین همایش داروسازی بالینی ایران دارای 18 امتیاز بازآموزی برای داروسازان ، پزشکان عمومی و متخصصین داخلی است.

از برنامه های جانبی این همایش برگزاری نمایشگاهی جهت ارائه دستاوردهای شرکتهای داروسازی داخلی است.

همزمان با همایش 21 کارگاه و پانل با موضوعات مختلف دارودرمانی و خدمات دارویی برگزار می شود و حدود 100 مقاله تا کنون به انجمن ارسال شده است.