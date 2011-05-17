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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

دومین همایش داروسازی بالینی ایران برگزار می شود

دومین همایش داروسازی بالینی ایران با عنوان تازه های دارو درمانی و با حضور بیش از دوهزار نفر از داروسازان و پزشکان سراسر کشور توسط انجمن متخصصین داروسازی بالینی از 28 تا 30 اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این همایش معرفی رشته داروسازی بالینی و خدمات آن ، بررسی و ارتقاء جایگاه این رشته درنظام سلامت ، ارتقاء دانش داروسازان و پزشکان در رابطه با موضوعات روز دارویی و برگزاری بازآموزی است.

همچنین از موضوعات مهم این همایش تازه های دارو درمانی با نگاه ویژه به تجویز و مصرف منطقی دارو و ارتقاء کیفیت خدمات دارویی است که در ایام برگزاری همایش به آن پرداخته خواهد شد.

دومین همایش داروسازی بالینی ایران دارای 18 امتیاز بازآموزی برای داروسازان ، پزشکان عمومی و متخصصین داخلی است.

از برنامه های جانبی این همایش برگزاری نمایشگاهی جهت ارائه دستاوردهای شرکتهای داروسازی داخلی است.

همزمان با همایش 21 کارگاه و پانل با موضوعات مختلف دارودرمانی و خدمات دارویی برگزار می شود و حدود 100 مقاله تا کنون به انجمن ارسال شده است.

کد مطلب 1313680

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