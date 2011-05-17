جرایم در کشور رو به کاهش است/ امنیت ایران مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم صبح سه شنبه در حاشیه صبح گاه مشترک نیروی انتظامی مازندران در جمع خبرنگاران افزود: طرح های پیشگیری از جرم امسال در نیروی انتظامی با شدت بیشتری پیگیری می شود.

وی گفت: افزایش جرایم سال گذشته در کشور ناشی از فضای فتنه سال 88 بوده که نیروهای ما را درگیر کرده و موجب تجری مجرمان شده بود.

فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: از اواسط سال گذشته با انجام اقدامات پیشگیرانه خط افزایش جرائم در کشور متوقف شده و در دو ماهه امسال با کاهش میزان جرائم نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.

احمدی مقدم در ادامه با اشاره به افزایش روز افزون مصرف روانگردان ها به جای مواد مخدر در کشور، تصریح کرد: به واسطه مسدود شدن مرزهای کشور مواد مخدر در ایران گران شده ولی متاسفانه روان گردان ها خصوصا شیشه که امکان تولید آن در داخل هم وجود دارد رو به افزایش است.

وی گفت: متاسفانه هنوز مصرف شیشه نسبت به سایر مواد مخدر دیگر روند افزایشی دارد.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی از ابتدای اردیبهشت امسال در کشور شدت گرفته است، افزود: این طرح در استانهای شمالی و در حواشی طرح های دریا برای تقویت امنیت و نظم در دریا و مسافران اجرا می شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه فشردگی سفرها در ایام تابستان سبب افزایش میزان ترافیک در جاده های شمالی خصوصا مازندران می شود خاطر نشان کرد: علیرغم افزایش سفرها طی نوروز امسال در مازندران میزان امنیت در این استان افزایش و تصادفات رو به کاهش بوده است.

وی بیان داشت: میزان وقوع تصادف در نوروز امسال در استان مازندران از کاهش 50 درصدی به نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

فرمانده ناجا در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از ایام تابستان با ماه مبارک رمضان عجین می شود، از مسافران خواست تا در این ایام حرمت روزه داران را در طرح های دریا داشته باشند و ناجا با افراد حرمت شکن برخورد می کند.

احمدی مقدم با اعلام اینکه همه تلاش نیروی انتظامی بر این است که با توجه افزایش امنیت میزان جرائم در کشور افزایش نیابد، افزود: متاسفانه بسترهای جدیدی نظیر کلاهبرداری، اغفال، فریب و به فساد کشاندن جوانان به عنوان جرائم پیچیده جدید در کشور محسوب شده که ناجا به دنبال کاهش این جرائم در کشور است.

وی همچنین امنیت کشور در منطقه را مثال زدنی دانست و گفت: ایران اسلامی هم اکنون از این حیث نسبت به سایر کشورهای دنیا از شاخص های امنیتی بالایی برخوردار است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه بر اساس اهداف برنامه چهارم 1200 میلیارد تومان در بخش خرید تجهیزات نیروی انتظامی و لجستیک هزینه شده است، گفت: اعتبارات مرزها و استانداری ها در حوزه ترافیکی نیز به این میزان افزوده شده است.

احمدی مقدم پیش بینی کرد اعتبارات تجهیزاتی و لجستیکی نیروی انتظامی در برنامه پنجم به دو برابر افزایش یابد و با تحقق این اعتبار ناجا به سمت فناوری های نوین حرکت و فناوری جدید را جایگزین انسان در فعالیت های خود خواهد کرد.

وی همچنین افزود: بودجه امنیت مرزهای کشور در سال 90 نسبت به سال گذشته افزایش ناچیزی داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه متاسفانه برخی از طریق استفاده از عناوین مسئولان اقدام به کلاهبرداری در اماکن مختلف می کنند، افزود: مسئولان ما در سطوح بالا باید دقت بیشتری داشته و مراقب فرزندان و خانواده های خود باشند.

وی یادآور شد: وظیفه نیروی انتظامی برخورد با این افراد بوده و امیدواریم دستگاه قضایی نیز در رسیدگی به این پرونده ها سرعت عمل بیشتری صورت دهد.

احمدی مقدم همچنین از برنامه های ناجا برای تامین مسکن پرسنل نیرو خبر داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه کرایه منزل را از سبد هزینه خانوار کارکنان حذف کردیم.

فرمانده ناجا یادآور شد: آن عده از پرسنلی که بیش از پنج سال سابقه خدمت در نیروی انتظامی را دارند و می خواهند از مزایای مسکن مهر استفاده کنند بنیاد تعاون ناجا به صورت هدیه دو میلیون ودیعه مسکن را به آنان داده تا این افراد بدون هیچ پیش پرداختی صاحب خانه شوند.