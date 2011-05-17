اجرای 300 برنامه فرهنگی ورزشی در روستاهای گلستان

موسی الرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت : برنامه های مذکور با هدف ارتقای سطح فرهنگی و حفظ میراث معنوی روستاها، ایجاد شور و نشاط عمومی ، و الگو سازی با معرفی چهره های موفق روستاها برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این دفتر همچنین با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیر برگزاری جشنواره های بزرگ فرهنگ روستا در شهرستان های مختلف استان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گفت: این جشنواره تاکنون در شهرستان های گمیشان و بندرگز برگزار شده و در پایان هفته جاری نیز در روستای صحنه سفلی آق قلا برگزار می شود.

موسی الرضا بخشی همچنین از برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی در روستاهای مختلف استان خبر داد.

وی گفت: شیوه نامه اجرایی این برنامه که با هدف ایجاد فضایی سالم و بانشاط در روستاها ، ترویج همدلی در بین روستائیان و کاستن از صدمات کم تحرکی برگزار میشود از سوی این دفتر تهیه و به شهرستان ها ارسال شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی در بخش دیگری از سخنانش گفت : با فعالیت دهیاری ها طی سال های اخیر در روستاها ، این نهادها علاوه بر اقدامات عمرانی متعدد زمینه ساز فعالیت های فرهنگی متعددی نیز در روستاها شده اند.

گلستان هزار روستا دارد.