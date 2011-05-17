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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

اجرای 300 برنامه فرهنگی ورزشی در روستاهای گلستان

اجرای 300 برنامه فرهنگی ورزشی در روستاهای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان از برگزاری حداقل 300 برنامه فرهنگی ورزشی در روستاهای استان طی سال 90 خبر داد.

موسی الرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت : برنامه های مذکور با هدف ارتقای سطح فرهنگی و حفظ میراث معنوی روستاها، ایجاد شور و نشاط عمومی ، و الگو سازی با معرفی چهره های موفق روستاها برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این دفتر همچنین با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیر برگزاری جشنواره های بزرگ فرهنگ روستا در شهرستان های مختلف استان است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گفت: این جشنواره تاکنون در شهرستان های گمیشان و بندرگز برگزار شده و در پایان هفته جاری نیز در روستای صحنه سفلی آق قلا برگزار می شود.

موسی الرضا بخشی همچنین از برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی در روستاهای مختلف استان خبر داد.

وی گفت: شیوه نامه اجرایی این برنامه که با هدف ایجاد فضایی سالم و بانشاط در روستاها ، ترویج همدلی در بین روستائیان و کاستن از صدمات کم تحرکی برگزار میشود از سوی این دفتر تهیه و به شهرستان ها ارسال شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی در بخش دیگری از سخنانش گفت : با فعالیت دهیاری ها طی سال های اخیر در روستاها ، این نهادها علاوه بر اقدامات عمرانی متعدد زمینه ساز فعالیت های فرهنگی متعددی نیز در روستاها شده اند.

گلستان هزار روستا دارد. 

کد مطلب 1313683

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