به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس یهود (JTA)، خبر مربوط به سخنرانی باراک اوباما در نشست سالیانه کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل (ایپک) چند روز بود که بصورت شایعه در محافل عنوان می شد، اما این خبر روز گذشته از سوی "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید تائید شد.ایپک نیز سخنرانی اوباما را تائید کرده است.

آسوشیتدپرس به نقل از کارنی می نویسد: اوباما درسخنرانی خود در نشست ایپک سیاست ها را تشریح نخواهد کرد بلکه در عوض وی قرار است بر" پیوند محکم و عمیق" بین اسرائیل و آمریکا تاکید کند.

اوباما همچنین قرار است روز جمعه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که او هم یکی از سخنرانان نشست سالیان ایپک خواهد بود دیدار کند.

ایپک یا کمیته امورعمومی آمریکا-اسرائیل که لابی رسمی رژیم اسرائیل در کنگره آمریکا بشمار می رود، بزرگترین گروه فشار در صحنه سیاست خارجی آمریکا تلقی می شود که وظیفه خود را خط دهی به سیاستمداران این کشور برای حمایت بدون قید و شرط از تل آویو می داند.

این کمیته بیش از60 سال است که برای کسب حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل درکنگره این کشور فعالیت می کند. این کمیته در راستای بهبود هرچه بیشترروابط واشنگتن - تل آویو درحوزه نظامی، اقتصادی، علمی و همکاری فرهنگی تلاش می کند. نشست سالیانه ایپک در آمریکا بزرگترین تلاش سیاسی این لابی صهیونیستی است که هر ساله برای حمایت از رژیم صهیونیستی برگزار می شود.



در نشست سالیانه ایپک خط ‌مشی کلی سازمان مشخص می ‌شود. این خط ‌مشی‌ها با جلسات و برنامه ‌های آموزشی توام است. در بیشتر مواقع رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکی از سخنرانان آن هستند که در آن رئیس جمهور آمریکا هر سال تعهد کشورش را برای حمایت از اسرائیل اعلام می کند.

سخنرانی اوباما در نشست سال جاری در حالی است که از اوایل شهریور 1383 که دو عضو ارشد این لابی متهم به جاسوسی از وزارت دفاع آمریکا شدند تاکنون هیچ رئیس جمهوری در نشست سالیانه این لابی شرکت نکرده است.

در آن زمان "استیو روزن" مدیر مسائل سیاست خارجی و "کیت وایسمن" تحلیلگر مسائل ایران و یکی از اعضای ایپک متهم به جاسوسی برای رژیم اسرائیل شدند و این رویداد نقطه عطفی در تاریخ فعالیت های سیاسی این کمیته در آمریکا شد و از آن به بعد شرکت مقام های ارشد آمریکا در نشست های ایپک کم رنگ تر شد.

تحلیلگران عقیده دارند که اوباما با این سخنرانی در سه حوزه درصدد رفع موانع است. نخست، رئیس جمهوری آمریکا با این سخنرانی تلاش دارد تا کدورت چندین ساله را که از زمان جاسوسی ایپک بروز کرد کنار بگذارد. دوم اینکه وی در تلاش است تا حمایت لابی اسرائیلی را نسبت به سیاست های داخلی و رفاه عمومی و همچنین فرایند انتخاباتی خود جلب کند و آخر اینکه تلاش برای جلب حمایت این لابی قدرتمند در حوزه سیاست خارجی و مشارکت جدی تر آمریکا در روند صلح خاورمیانه می تواند یک حرکت مهم از سوی اوباما در حوزه انتخاباتی باشد.