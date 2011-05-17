بیست و یکمین اجلاس اکو در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای برنامه ریزی اکو بیست و یکمین اجلاس خود را از امروز در تهران آغاز می‌کند و در این نشست که به مدت سه روز برگزار می شود، برنامه‌های یک سال گذشته این سازمان بررسی و برنامه‌های سال پیش رو تنظیم خواهد شد.

سازمان همکاری‌های اکو در سال 1985 توسط ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و به تدریج کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز به آن پیوستند.

هدف از تشکیل این سازمان توسعه همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و فنی با هدف تشکیل یک بازار واحد برای ارایه خدمات و کالاست.

دبیرخانه اکو و سازمان فرهنگی آن در تهران و دفتر اقتصادی در ترکیه و دفتر علمی آن در پاکستان قرار دارد.

شورای برنامه ریزی اکو مرجع تصمیم گیرنده اکو است و شورای وزیران خارجه این سازمان نوامبر (آبان ماه) در کابل برگزار شود.

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه سخنران افتتاحیه این شورا است که تا دقایقی دیگر سخنرانی خواهد کرد.