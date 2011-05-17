شکارچی حیوانات غرب کشور در همدان دستگیر شد

قربانعلی محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: این شکارچی در پی اعلام گزارش های مردمی شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: این شکارچی متخلف پس از شکار و صید حیوانات، نسبت به نگهداری و تاکسیدرمی و آمپایه کردن اجزا و لاشه وحوش شکار شده اقدام می کرد.

محمدپور گفت: پس از اعلام گزارش مردمی در این خصوص، ماموران اجرایی و ضابطان دادگستری اداره کل به همراه ماموران نیروی انتظامی بر اساس دستور مقام قضایی به منزل متخلف و پس از بازدید و بررسی، اجزا شکار شده کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه متخلف برای ادامه بررسی پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است، گفت: در بررسی از منزل این شکارچی دو عدد هدماند قوچ، دو تخته پوست شکار، آمپایه یک بهله عقاب، چهار عدد پاچه شکار، آمپایه یک عدد پوست شکار، تاکسیدرمی یک راس سنجاب و یک پنل شاخ گوزن کشف شد.

مدیر کل محیط زیست استان همدان ارزش این محموله را 160 میلیون ریال اعلام کرد.

وی تهدید و درگیری با ماموران اداره کل محیط زیست در سال 79، شکار شش قطعه کبک غیر مجاز در سال 86، توقیف اسلحه گلوله زنی در سال 88 و نگهداری و خرید و فروش حیوانات در سال 89 را از جرایم این فرد اعلام کرد.