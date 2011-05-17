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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

150 هکتار دیم زار در بجنورد به علوفه کاری تبدیل شد

150 هکتار دیم زار در بجنورد به علوفه کاری تبدیل شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بجنورد گفت: 150 هکتار از دیم زارهای کم بازده شهرستان بجنورد برای بهره وری بهتر از زمین به علوفه کاری تبدیل شد.

فغان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: طرح تبدیل دیم زارهای کم بازده به علوفه کاری که به صورت تلفیقی از کشت بذور و یونجه و جو است با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و نگهداری آب، جلوگیری از سیل، ایجاد پوشش گیاهی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: این کار موجب افزایش تولید علوفه برای دامها و نیز کمک به اقتصاد روستاییان به نحو مطلوبی خواهد کرد.
وی افزود: این طرح به صورت رایگان و با مشارکت تمام نهادهای مربوطه به اجرا در آمد.
 
دانشور گفت: با توجه به حساسیت بالای منطقه به لحاظ سیل خیزی و فرسایش خاک و ضرورت اجرای طرحهای مرتع و آبخیزداری خصوصا پروژه های بیولوژیک در حوزه های بحرانی، همکاری آبخیزنشینان و مسئولان مربوطه و نیل به اهداف مورد نظر تاثیر به سزایی دارد.
 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بجنورد گستره منابع طبیعی شهرستان بجنورد 601 هزار و 265 هکتار ذکر کرد و گفت: از این مقدار وسعت 271 هزار و 365 هکتار مرتع و بیش از 102 هزارو 179 هکتار جنگل است.
 
کد مطلب 1313689

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