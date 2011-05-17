150 هکتار دیم زار در بجنورد به علوفه کاری تبدیل شد

فغان دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: طرح تبدیل دیم زارهای کم بازده به علوفه کاری که به صورت تلفیقی از کشت بذور و یونجه و جو است با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و نگهداری آب، جلوگیری از سیل، ایجاد پوشش گیاهی ایجاد شد.

وی تصریح کرد: این کار موجب افزایش تولید علوفه برای دامها و نیز کمک به اقتصاد روستاییان به نحو مطلوبی خواهد کرد.

وی افزود: این طرح به صورت رایگان و با مشارکت تمام نهادهای مربوطه به اجرا در آمد.

دانشور گفت: با توجه به حساسیت بالای منطقه به لحاظ سیل خیزی و فرسایش خاک و ضرورت اجرای طرحهای مرتع و آبخیزداری خصوصا پروژه های بیولوژیک در حوزه های بحرانی، همکاری آبخیزنشینان و مسئولان مربوطه و نیل به اهداف مورد نظر تاثیر به سزایی دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری بجنورد گستره منابع طبیعی شهرستان بجنورد 601 هزار و 265 هکتار ذکر کرد و گفت: از این مقدار وسعت 271 هزار و 365 هکتار مرتع و بیش از 102 هزارو 179 هکتار جنگل است.

