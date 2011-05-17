ضعف سوژه یابی مهمترین معضل تئاتر آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین فرهنگی شامگاه دوشنبه در مراسمی به مناسبت بزرگداشت اردیبهشت تئاتر ایران افزود: با وجود استعدادهای فراوان در حیطه تئاتر و وارد شدن به بخش های مختلف طنز و اجتماعی ، متاسفانه اشکال در متن های نمایشنامه ای نمی توان این استعداد را کاربردی کرد.

نماینده مردم تبریز این ضعف را مختص حوزه تئاتر ندانسته و اظهار داشت:امروز تم و موضوع فیلم های سینمایی نیز به ورطه بی محتوایی دچار شده اند بطوری که دیگر شاهد داستان های کشش دار نیستیم و این برای مخاطبان هنر سینما نیز خسته کننده است در صورتی که یک فیلم باید تا انتها بینندگان را با خود همراه کند.

فرهنگی تئاتر آذربایجان را بسیار ریشه دار خوانده و تاکید کرد: این هنر در طول تاریخ همواره پابرجا بوده و از زمان قبل از مشروطیت تا به امروز همواره در بسترهای مختلف تاثیر ویژه ای بر جا گذاشته است.

وی همچنین از برگزاری مسابقاتی جهت بهبود نمایشنامه ها سخن گفته و افزود: مسابقاتی تحت عنوان سوﮋه های چند پاراگرافی تدوین شده که جهت استقبال بیشتر مخاطبان هدایای نفیسی برای برندگان آن در نظر گرفته شده است.

فرهنگی ادامه داد: در این مسابقه بیشتر تاکید بر بخش طنز می باشد چراکه حوزه طنز همواره با آسیب های جدی در فرهنگ عمومی جامعه رو به رو بوده است.

نماینده مردم تبریز،‌ آذرشهر و اسکو در مجلس خاطرنشان کرد: نباید طنز را با توهین و فحاشی اشتباه بگیریم، طنز بستری را فراهم می کند که در لایه های کلام بتوان از حرف های نیش دار صحبت کرده و مشکلات جامعه را مطرح کرد.