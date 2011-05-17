به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح سه شنبه رد گفتگو با خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: قیمت ‎های حامل انرژی در بخش خانگی طی هفت ماهه اول سال 1390 برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد هدفمندی یارانه ‎ها به شرح ذیل اعلام شد.

وی افزود: براساس آن مشترکانی که میزان مصرف گاز آنها در پله اول (کمترین مصرف) قرار گیرد قیمت گاز بهای آنها به ازای هر مترمکعب 700 ریال و مشترکانی که در پله دوازدهم (بیشترین مصرف) قرار گیرند به ازای هر مترمکعب مبلغ سه هزار و 500 ریال محاسبه می شود.



سنگدوینی تصریح کرد: براساس الگوی تعریف شده، از پانزدهم فروردین ماه سال جاری، مشترکانی که میزان مصرف گاز آنها کمتر از 45 متر مکعب در ماه است، به ازای هر مترمکعب 700 ریال، از 46 تا 95 مترمکعب 900 ریال، 96 تا 145 مترمکعب یک هزار و 200 ریال، 146 تا 195 مترمکعب یک هزار و 600 ریال، 196 تا 245 مترمکعب دو هزار ریال، 246 تا 295 متر مکعب دو هزار و 200 ریال گاز بها پرداخت می کند.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان افزود: مشترکانی که در پله هفتم به بعد قرار گیرند و میزان مصرف گاز آنها بین 296 تا 345 مترمکعب باشد دوهزار و 500 ریال، مصرف بین 346 تا 395 مترمکعب دو هزار و 800 ریال، بین 396 تا 445 مترمکعب سه هزار ریال و میزان مصرف بین 446 تا 495 به ازای هر مترمکعب 3200 ریال گازبها پرداخت می ‎کنند.



سنگدوینی خاطرنشان کرد: مشترکانی که در پله یازدهم قرار می ‎گیرند و میزان مصرف گاز آنها بین 496 تا 545 مترمکعب است بالغ بر سه هزار و 400 ریال به ازای هر مترمکعب و مشترکانی که در پله دوازدهم قرار دارند و ماهانه بیش از 545 مترمکعب گاز مصرف می ‎کنند میزان گاز مصرفی آنها به قیمت سه هزار و 500 ریال محاسبه و در قبوض آنها درج می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با بیان اینکه مشترکان مصارف خود را طوری کنترل کنند که با رعایت الگوهای تعیین شده، مشمول پرداخت ‎های مازاد بر این الگوها نشوند، تصریح کرد: مشترکان می ‎توانند با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از گاز طبیعی علاوه بر اینکه زمینه توسعه گازرسانی به نقاط محروم را فراهم می ‎سازند به میزان قابل ملاحظه ‎ای نیز به اقتصاد خانواده کمک می ‎کنند.



سنگدوینی اضافه کرد: میانگین گاز بهای خانگی برای 12 ماه سال جاری 842 ریال به ازای هر مترمکعب است ضمن اینکه اقلیم ‎های آب و هوائی که برای پنج ماهه آخر سال تعیین شده بود برای هفت ماهه اول سال که هوا گرم می ‎شود حذف شده و نرخ گاز بها در سطح کشور و این استان یکسان محاسبه می شود.



522 شهر و روستای گلستان زا معمت گاز طبیعی بهره مند است.