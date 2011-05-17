مهدی اقراریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حرکت کاروان همبستگی با مردم بحرین از سواحل بوشهر به سمت بحرین گفت: از عصر روز دوشنبه به سمت آبهای بین المللی حرکت کردیم و طی هماهنگی های انجام شده تنها اجازه داشتیم در آبهای سرزمین یعنی تا فاصله 12 مایلی از ساحل کشورمان حرکت کنیم.

وی افزود: اما کشتی های کاروان همبستگی تا فاصله 4.8 مایل به آبهای بین المللی نیز وارد شدند که در مسیر نفتکش ها قرار گرفتند و با تذکر گاردهای ساحلی مجبور به بازگشت به سمت سواحل بوشهر شدیم.

دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی با بیان اینکه کاروان همبستگی با مردم بحرین هم اکنون در بندر دیر قرار دارد، گفت: البته ما در مسیر بازگشت چند برنامه ویژه بر روی عرشه کشتی ها داشتیم که از شبکه های بین المللی پخش خواهد شد و سپس به صورت نمادین نامه های مردم ایران به مردم مظلوم بحرین در بطری هایی به آب انداخته شد.

وی ادامه داد: پس از رسیدن به بندر دیر از صبح امروز با برگزاری مراسم زیارت عاشورا در مسجد آیت الله طالقانی بردستان مراسمی برگزار شد و از بستگان خانواده شهید فخرایی نیز در این مراسم حضور داشتند.

اقراریان در خصوص برنامه های آینده این کاروان همبستگی افزود: هم اکنون این کاروان به سمت شهر شیراز در حال حرکت است تا فردا به تهران خواهد رسید. البته تاکید می کنم که اگر روند موجود در کشور بحرین ادامه پیدا کند کاروان دریایی شماره 2 را به سمت این کشور روانه خواهیم کرد.