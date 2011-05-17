مهلت شرکت در جایزه "کتاب برتر دانشگاهی" یک ماه تمدید شد

مجید جهانی رئیس دبیرخانه کتاب برتر دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت دریافت آثار بیستمین دوره "کتاب برتر دانشگاهی" خبر داد و گفت: آخرین مهلت شرکت در این رقابت دانشگاهی پیش از این آخر اردیبهشت ماه اعلام شده بود که این فرصت تا پایان خردادماه تمدید شد.

وی ادامه داد: داوری‌ آثار پس از پایان مهلت دریافت آثار آغاز می‌شود و داوری آثار هم در قالب شوراهای تخصصی خواهد بود و هر شورا آثار تخصصی هر رشته را بررسی می‌کند. برای هر شورا نیز اعضایی از متخصصان همان رشته در نظر گرفته می‌شود.

به گفته وی، دانشگاه امیرکبیر و تهران و دانشگاه‌های اصفهان و سمنان همراه با انتشارات ارجمند تاکنون بیشترین آثار را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند.

رئیس دبیرخانه کتاب برتر دانشگاهی در پایان گفت: مراسم پایانی بیستمین دوره کتاب برتر و قدردانی از مولفان و مترجمان برتر دانشگاهی در ایام دهه فجر سال 90 برگزار می‌شود.

این رقابت دانشگاهی بیستمین دوره خود را در سال 90 برگزار می‌کند و تاکنون نیز بیش از 200 اثر برای رقابت به دبیرخانه رسیده که عمده آنها در حوزه علوم پایه، کشاورزی، دامپزشکی و کاربردی بوده است.

براساس فراخوان بیستمین دوره کتاب برتر دانشگاهی که از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار می‌شود، کتاب‌هایی در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند که چاپ نخست سال 89 باشند و یکی از مولفان یا مترجمان آنها عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند. ضروری است همراه ارسال سه نسخه از کتاب، سوابق علمی و پژوهشی پدیدآورندگان نیز ارایه شود.