دار و دسته پرتغالی ها در دوبلین/ به یاد "خوزه مورینیو"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پورتو در حالی در دیدار پایانی رقابت های لیگ اروپا به مصاف براگا می رود که قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ پرتغال از هفته ها قبل مسجل شده و این در حالی است که حتی یک شکست هم در کارنامه این تیم دیده نمی شود.

براگا در رقابت های این فصل پرتغال با 38 امتیاز کمتر نسبت به پورتو در رده چهارم ایستاد. البته براگا برای حضور در این مرحله موفق به شکست تیم های لیورپول، بنفیکا، سلتیک و سویا شده است. این تیم در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و تا قبل از اینکه مجبور شود بازی های خود را در لیگ اروپا دنبال کند آرسنال را هم برده بود.

پورتو، قهرمان لیگ و سوپرجام فوتبال پرتغال، با آندره ویلاس - بوآس 33 ساله مقابل براگا به میدان خواهد رفت. این مربی پیش از این دستیار خوزه مورینیو در پورتو بوده است. ویلاس - بوآس در خصوص این دیدار اظهار داشت: قهرمانی در رقابت های لیگ اروپا کار دشواری است. اما ما اطمینان داریم که هر چیزی شدنی است. براگا تیم باکیفیتی است و روح پیروزی دارد.

دومینگوس پاسینسیا، سرمربی براگا که 42 ساله است هم در خصوص بازی اظهار داشت: هیچکس انتظار نداشت ما به دیدارنهایی راه پیدا کنیم و همین امر به تیم کمک کرده است. براگا نشان داد که می تواند هر تیمی را شکست دهد.

پورتو در 16 دیدار لیگ اروپای امسال 13 بار به برتری رسیده و 43 گل به ثمر رسانده است. این تیم برای نخستین بار در سال 1987 به عنوان قهرمانی رقابت های یوفا دست پیدا کرد. پورتو در همان سال قهرمان سوپرجام اروپا و جام بین المللی هم شد. پورتو در سال 2003 تحت مربیگری خوزه مورینیو به عنوان قهرمانی یوفا دست پیدا کرد و سال 2004 هم به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رسید.

فالکائو از پورتو با 17 گل، برترین گلزن رقابت های این فصل لیگ اروپا محسوب می شود. این بازیکن رکورد 15 ساله 15 گل طی یک فصل یورگن کلینزمن را شکسته است. هالک هم با 23 گل در رقابت های لیگ پرتغال، زوج فالکائو در خط حمله پورتو محسوب می شود.

این دیدار چهارشنبه شب با قضاوت "کارلوس ولاسکو کاربایو"، داور 40 ساله اسپانیایی، در ورزشگاه "آویوا"ی دوبلین برگزار خواهد شد.