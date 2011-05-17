اعطای جایزه بانک توسعه اسلامی به پژوهشگاه مهندسی ژنتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پس از رقابت با نامزدهای متعددی از کشورهای اسلامی موفق به دریافت جایزه 100 هزار دلاری علم و فناوری بانک توسعه اسلامی در زمینه " موسسات دارای نقش برجسته در پیشرفت علم و تکنولوژی" شد.
دکتر احمد محمد علی- رئیس بانک توسعه اسلامی با ارسال نامه ای به این پژوهشگاه ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به دکتر عباس لطفی، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از وی برای دریافت لوح تقدیر و جایزه در مقر بانک توسعه اسلامی در جده عربستان سعودی دعوت به عمل آورد.
جایزه 100 هزار دلاری در طی برگزاری سی و ششمین اجلاس هیئت رئیسه بانک توسعه اسلامی در روزهای 8 تا 10 تیر سال جاری طی مراسمی رسمی از سوی رئیس بانک توسعه اسلامی اعطا خواهد شد.
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از سوی بانک توسعه اسلامی، به عنوان موسسه برتر در زمینه علم و تکنولوژی برگزیده شد و جایزه 100 هزار دلاری به این پژوهشگاه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پس از رقابت با نامزدهای متعددی از کشورهای اسلامی موفق به دریافت جایزه 100 هزار دلاری علم و فناوری بانک توسعه اسلامی در زمینه " موسسات دارای نقش برجسته در پیشرفت علم و تکنولوژی" شد.
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