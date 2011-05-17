مذاکره با کره شمالی برای توسعه یک میدان نفتی در خلیج فارس

محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه میدان نفتی ماهشهر با بیان اینکه هم اکنون حفاری دو حلقه چاه توصیفی و توسعه ای این میدان نفتی آغاز شده است، گفت: بر این اساس یک حلقه چاه در مناطق ساحلی و چاه دیگر در دریا حفر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران هدف از انجام حفاری چاههای جدید نفت را توصیف و ارزیابی بیشتر مخزن نفتی ماهشهر عنوان کرد و افزود: با حفاری این چاهها توسعه این میدان نفتی در خلیج فارس آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از آغاز دور جدید مذاکرات نفتی ایران و کره شمالی برای توسعه این میدان نفتی خبر داد و افزود: مذاکرات جدید پس از وقفه ای بار دیگر برای توافق برای توسعه این میدان نفتی در تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، دولت پیونگ یانگ به دلیل بدهی در پرداخت برخی از منابع حاصل از خرید نفت خام ایران متعهد به سرمایه گذاری در یکی از میدانهای نفتی ایران شده است که برای توسعه میدان نفتی ماهشهر پیشتر یک تفاهم نامه با کره شمالی امضا شده بود.

در همین حال پیشتر مدیر کل اقیانوسیه امور بین الملل وزارت نفت با تاکید بر اینکه بدهی های نفتی کره شمالی به زمان جنگ تحمیلی باز می گردد، گفته بود: این بدهی بسیار قدیمی است و در حال حاضر از حسابهای وزارت نفت خارج شده و به حسابهای بانک مرکزی منتقل شده است.

به گفته این مقام مسئول حجم بدهی آنقدرها هم زیاد نیست اما سال 1376 بانک مرکزی مسئولیت پیگیری وصول آنرا عهده دار گرفته است.

در حال حاضر مطالعات حاصل از لرزه نگاری و زمین شناسی این میدان نفتی در خلیج فارس به پایان رسیده است و پیش بینی می شود امکان تولید روزانه 10 تا 20 هزار بشکه نفت خام از این میدان نفتی فراهم باشد.

از سوی دیگر به موازات حفاری چاههای این میدان فراساحلی، هم اکنون ساخت عرشه‌های دریایی در خرمشهر و لوله‌های مورد نیاز در ماهشهر آغاز شده که پیش بینی می کنیم نصب لوله‌های دریایی به زودی در خلیج فارس آغاز شود.

سازندهای میدان نفتی ماهشهر با روند شمال غرب - جنوب شرق در قسمت شمال غربی خلیج فارس و در 50 کیلومتری بندر ماهشهر واقع شده است.