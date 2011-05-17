موسیقی اقوام شمالی کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه موسیقی مازندرانی به سرپرستی محمدرضا اسحاقی نخستین برنامه از مجموعه کنسرت های خطه شمال کشور در جشنواره موسیقی نواحی بود که عصر روز گذشته اجرا شد.

محمدرضا اسحاقی به همراه گروه خود قطعاتی از موسیقی مازندرانی را در دو بخش عاشقانه وحماسی روایت کرد در بخش عاشقانه های این اجرا داستان هایی چون "عباس و مسکین"، "عارف و کُلما" و"حلیمه و عبدالله" روایت ‌شد و در روایت‌های حماسی نیز داستان "هُژبر سلطان" و "محمد جُبّه" به روی صحنه رفت .

پس از پایان اجرای گروه مازندرانی ، جهانگیر نصری اشرفی توضیحاتی در خصوص موسیقی ترکمن ارائه کرد، این پژوهشگر در ابتدای توضیحات خود با اشاره به این مطلب که موسیقی ترکمن کمتر تحت تاثیر انواع موسیقی مناطق همجوار خود قرار گرفته است گفت : موسیقی قوم ترکمن ریشه در شیوه زندگی آنها دارد و در سبکهایی چون گرگان یولی، مارا یولی ، دامایان یولی اجرا می شود درواقع به این دلیل که موسیقی اقوام تحت تاثیر شرایط اقلیمی این منطقه بسط و گسترش پیدا کرده است عمدتا بر مقام و یا کارگان هایی با عنوان مخمس، نوایی و قرقلر استوار است .

وی با اشاره به این مطلب که اساس موسیقی ترکمن روایت داستان است گفت : ساختار موسیقی ترکمن ها داستان است و در روایت داستان ها است که موسیقی معنا پیدا می کند و اگر موسیقی را از این قوم حذف کنیم غیر از موسیقی لالایی و جشن و سرور هیچ چیز دیگری باقی نمی ماند، آنچه طواق سعادتی سرپرست گروه موسیقی ترکمن ها ارائه می ده سبک ممتاز از موسیقی ترکمن ها است که خیوه یولی نام دارد .

پس از پایان صحبت های جهانگیر نصری اشرفی طواق سعادتی به همراه گروه خود به روی صحنه آمد و قطعاتی را در سبک خیوه یولی اجرا کرد.

در ادامه این کنسرت پژوهشی علی حسین قنبری خواننده موسیقی کتول از توابع استان گلستان به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی این منطقه را اجرا کرد ؛ پیش از اجرای قطعاتی از موسیقی کتول ؛ سید احمد حسینی محقق موسیقی کتول در خصوص ویژگی های موسیقی این منطقه گفت : منطقه کتول از شرقی ترین منطقه مازندران و یا طبری زبان در مازنداران قدیم و استان گلستان کنونی است و به گفته منوچهر ستوده واژه شناس واژه کتول به مجموعه آبادی هایی که در گودال تشکیل می شود گفته می شود.

وی در ادامه افزود : موسیقی منطقه کتول هم مانند سایر مناطق از منظومه های بسیاری برخوردار است که می توان به منظومه هایی چون عباس کالش، کافر و مسلمان ، قریب و آقا رسول اشاره کرد.

پس از پایان صحبت های حسینی محقق موسیقی کتول، علی حسین قنبری منظومه کافر و مسلمان را اجرا کرد این استاد آواز کتولی در توضیح این مظومه گفت : کافر و مسلمان حکایت از عشق یک دختر کافر به یک مرد مسلمان دارد که مرد مسلمان حاضر به ازدواج با دختر نیست و این منظومه مجموعه گفتگوهای این دو را در بردارد.

آخرین اجرا در سومین روز از برگزاری هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به کنسرت گروه گیلکی و تالشی اختصاص داشت، دبیر این دوره از جشنواره موسیقی نواحی در توضیح موسیقی تالشی و تفاوت هایی که با موسیقی گیلکی دارد اشاره کرد و گفت : موسیقی مربوط به منطقه تالش از سایر موسیقی های البزر کاملا متفاوت است و مایه موسیقی تالش ابوعطا است منتها مایگی در موسیقی گیلکی شور و دشتی است .

دبیر هفتمین جشنواره موسیقی نواحی به تفاوت های ساختار آوازی این دو منطقه اشاره کرد و گفت : این دو موسیقی هم از لحاظ ساختار و هم از جهت فرهنگی با یکدیگر متفاوت است ؛ حوزه روایت داستانی ، منطقه تالش قدیمی ترین داستان های خود را فراموش کرده اند و ساختار و لحن موسیقی از جهت مودال و فواصل مبتنی بر اصیل ترین موسیقی قدیم با عنوان "دستون" است.

وی در ادامه به تفاوت رپرتوارهای موسیقی این منطقه اشاره کرد و گفت : از جهت رپرتوار موسیقی این متفاوت است در بخش موسیقی تالش موسیقی دیلمان را دارمی و موسیقی دیلمان نسبت به موسیقی گیلان اصیل تر باقی مانده است این درحالی است که موسیقی گیلان به دلیل مهاجرت اقوام مختلف در این منطقه دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته است به عنوان مثال ساز اصلی این منطقه سرا است اما به دلیل مهاجرت کردها به این منطقه دهل به نوعی جایگزین شده است .

پس از پایان صحبت های نصری اشرفی، منظومه امیر ساسان، محمود بیگ و زرنگیس اجرا شد.