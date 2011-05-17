این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون درباره فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است برای تدریس به سه دانشگاه معتبر آمریکا به این کشور سفر کنم. به همین خاطر نتوانستم در نمایش آقای کیومرث پوراحمد که توسط اصغر عبدالهی نوشته شده حضور داشته باشم. کارهای آقای عبدالهی را دوست دارم و پیش از این نیز تجربه خوبی در "گل یخ" با آقای پوراحمد داشتم ولی به دلیل سفر حضور در این اثر برایم مقدور نیست.



خیراندیش یادآور شد: بیشتر از هر کسی دوست دارم هر سال به تئاتر بیایم و روی صحنه تئاتر حاضر شوم زیرا نفس‌های تماشاگر من را احیا می‌کند و احساس می‌کنم همیشه باید در چند قدمی آن‌ها باشم. قرار بود در نمایشی هم به همراه صابر ابر و هانیه توسلی حضور داشته باشم که این کار هم به دلیل فرصت کمی که دارم امکانپذیر نبود.



وی با اشاره به فرصت کم باقیمانده تا سفر خود به خارج از کشور گفت: ترجیح می‌دهم در این فرصت اندک در یک تئاتر تلویزیونی حضور داشته باشم زیرا زمان تمرین و فیلمبرداری تئاتر تلویزیونی کمتر است. نیما دهقان به عنوان تهیه کننده متنی را به من داده که در حال خواندن آن هستم و قرار است این متن با کارگردانی روزبه معصومی در قالب تئاتر تلویزیونی تولید شود.











بازیگر نمایش‌های "عروسی خون" علی رفیعی و "ملاقات بانوی سالخورده" حمید سمندریان تأکید کرد: اگر می‌توانستم زندگی خود و سه فرزندم را به وسیله پول تئاتر اداره کنم فقط تئاتر کار می‌کردم. چون حسی که از اجرای تئاتر به من منتقل می‌شود بسیار بی‌نظیر است. بدون اینکه شعار بدهم معتقدم که حس تزکیه در تئاتر و تمرینات تئاتر می‌تواند قابل لمس باشد.



خیراندیش اظهار امیدواری کرد که هنرمندان تئاتر بتوانند از طریق این هنر به لحاظ مالی تأمین شوند و مسئولان نیز به تئاتر که هویت نمایشی و فرهنگی یک ملت است بها بدهند.