  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۹

ویژه‌برنامه "اردیبهشت" روز زن روی آنتن می‌رود

ویژه‌برنامه "اردیبهشت" به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه اردیبهشت که همواره به صورت اختصاصی به مسائل و موضوعات زنان پرداخته برای هفته بزرگداشت مقام زن برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده است. مریم فیروزی تهیه‌کننده برنامه گفت: در این ویژه برنامه ضمن پرداختن به مباحث و موضوعات زیربنایی اردیبهشت به ویژگی‌های حضرت زهرا(س) در حد توان و بضاعت این برنامه پرداخته خواهد شد.
 
فیروزی افزود: در برنامه ارتباط تلفنی با زنان تازه مسلمان در سایر کشورها همچون ارمنستان، پاکستان، سودان و تانزانیا برقرار می‌شود و آنها از علت روی آوردنشان به دین اسلام و جشن‌هایی که در آن کشورها به مناسبت این روز برگزار می‌شود، خواهند گفت.
 
تهیه‌کننده برنامه "اردیبهشت" به سالروز آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: زن در دفاع مقدس از موضوعات مهم و اساسی بوده که همواره در برنامه به آن پرداخته شده و در سالروز آزاد سازی خرمشهر روز دوشنبه با دعوت از مدیر کتابخانه تخصصی جنگ در تهران، به معرفی کتب و مقالات نوشته شده در این باره می‌پردازد.
 
برنامه "اردیبهشت" کاری از گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار است و هر روز ساعت 11:45 روی آنتن می‌رود.
کد مطلب 1313721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها