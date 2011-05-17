به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه اردیبهشت که همواره به صورت اختصاصی به مسائل و موضوعات زنان پرداخته برای هفته بزرگداشت مقام زن برنامه‌های مختلفی را تدارک دیده است. مریم فیروزی تهیه‌کننده برنامه گفت: در این ویژه برنامه ضمن پرداختن به مباحث و موضوعات زیربنایی اردیبهشت به ویژگی‌های حضرت زهرا(س) در حد توان و بضاعت این برنامه پرداخته خواهد شد.

فیروزی افزود: در برنامه ارتباط تلفنی با زنان تازه مسلمان در سایر کشورها همچون ارمنستان، پاکستان، سودان و تانزانیا برقرار می‌شود و آنها از علت روی آوردنشان به دین اسلام و جشن‌هایی که در آن کشورها به مناسبت این روز برگزار می‌شود، خواهند گفت.

تهیه‌کننده برنامه "اردیبهشت" به سالروز آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: زن در دفاع مقدس از موضوعات مهم و اساسی بوده که همواره در برنامه به آن پرداخته شده و در سالروز آزاد سازی خرمشهر روز دوشنبه با دعوت از مدیر کتابخانه تخصصی جنگ در تهران، به معرفی کتب و مقالات نوشته شده در این باره می‌پردازد.

برنامه "اردیبهشت" کاری از گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد شبکه چهار است و هر روز ساعت 11:45 روی آنتن می‌رود.