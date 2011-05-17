به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی که اخیرا با حکم رئیس جمهوری سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی شده است، از امروز سه شنبه در این وزارتخانه مستقر خواهد شد.

برهمین اساس، مراسم غیررسمی تودیع صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی و معارفه عبدالرضا شیخ الاسلامی سرپرست این وزارتخانه امروز در وزارت رفاه واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک برگزار خواهد شد.

محصولی که گویا به دلیل اختلافاتش با یکی از مقامات ارشد اجرایی از کابینه دهم کنار گذاشته شده است، آیا از ناگفته‌هایش در این باره سخن خواهد گفت؟ باید منتظر برگزاری این مراسم - البته غیر رسمی - ماند و دید وزیر سابق رفاه در این باره سخن می‌گوید یا خیر.

براساس تصمیم دولت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام می‌شود.