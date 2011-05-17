بسکتبال راه وترابری قم مغلوب دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال راه و ترابری قم عصر دوشنبه در سالن بسکتبال آزادی تهران در بازی دور رفت خود در برابر دانشگاه آزاد تهران با نتیجه 80 بر 73 مغلوب شد.



شایان ذکر است بازی ساعت 18 در سالن بسکتبال آزادی تهران با حضور تماشاگران دانشگاه آزاد تهران برگزار شد که این بازی با هدف تعیین مقام‌های پنجم و ششم برگزار شد که با برتری دانشگاه آزاد پایان یافت.



گفتنی است بازی دور رفت این دیدار روز پنج شنبه ساعت 17 در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.

