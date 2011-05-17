تنها کارخانه کود ماکروی خراسان شمالی غیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد ابراهیم ستایشی صبح سه شنبه در نشست خبری در بجنورد اظهار داشت: عملیات احداث این کارخانه با مشارکت اتحادیه تعاون روستایی خراسان شمالی و شهرستان اسفراین با سرمایه گذاری سه میلیارد و 500 میلیون ریال در سال 84 اجرا و در سال 86 به بهره برداری رسید.

وی ظرفیت تولید سالانه این کارخانه را 12 هزار تن کود ماکرو و شش هزار تن کود میکرو المنت عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که تا کنون هیچگونه سهمیه مواد اولیه برای تولیدات این کارخانه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشور به استان تخصیص نیافته است.

وی با اشاره بر این مطلب که شبکه تعاون روستایی و سازمان جهاد کشاورزی استان برای تخصیص سهمیه مواد اولیه پیگیر بوده اند، از عملکرد کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشور در خصوص عدم تخصیص یک هزار و 200 تن سهمیه مواد اولیه به این کارخانه ابراز تاسف کرد.

ستایشی همچنین با بیان اینکه سالانه بالغ بر 150 میلیون ریال برای نگهداری، آب و برق این کارخانه هزینه می شود، گفت: ماشین آلاتی که در این کارخانه نصب شده اند مخصوص برای خط تولید کود ماکرو و میکرو المنت هستند.

وی تاکید کرد: هر چند تا کنون نتوانسته ایم، سهمیه ای دریافت کنیم با این وجود همچنان پیگیر دریافت سهمیه برای شروع تولیدات هستیم.

