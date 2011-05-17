سطح نمایندگی دیپلماتیک فلسطین در ایتالیا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "جورجیو ناپولیتانو"روز گذشته پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در یک کنفرانس خبری مشترک با وی در بیت لحم اظهار داشت: نمایندگی دیپلماتیک فلسطین در ایتالیا را به سطح هیئت افزایش داده ایم و این تصمیم در راستای تحکیم دوستی با طرف فلسطینی اتخاذ شده است.

وی در ادامه بر ضرورت برقراری صلح تاکید و اعلام کرد که فلسطینی ها حق دارند کشوری مستقل داشته باشند.

گفتنی است ایتالیا دهمین کشور اروپایی است که سطح نمایندگی دیپلماتیک فلسطین را افزایش داده است.