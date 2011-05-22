جعفر درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ژیمناست‌کاران از مدتی پیش با برنامه‌های تدوین شده از سوی کمیته فنی فدراسیون تحت نظر مربیان شخصی خود در شهرهای‌شان تمرین می‌کنند.

وی افزود: به هیچ عنوان این نفرات رها نمی‌شوند و ما تلاش می‌کنیم تا بر آنها نظارت کنیم. البته در این مدت هم تلاش کردیم تا یک مربی ایده‌آل خارجی را برای هدایت ملی‌پوشان استخدام کنیم اما با گذشت چند ماه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک خاطر نشان کرد: هرچند ما با فدراسیون چین تفاهم‌نامه همکاری داریم اما طبق قوانین چینی‌ها برای استخدام مربی باید به طور رسمی از آژانس مربیان این کشور تقاضا کنیم. درخواست از این آژانس ما را در انتخاب مربی ایده‌آل محدود می‌کند. با این شرایط استخدام مربی چینی برای ما سخت است به همین خاطر بیشتر به سراغ مربیان اروپایی از کشورهایی چون اوکراین، آلمان و هلند رفته‌ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه برای تیم ملی ایروبیک مشکل نداریم. "آلکان" (سرمربی فرانسوی تیم ملی آیروبیک ایران) از ابتدای سال دو بار به ایران سفر کرده و بر تمرینات ملی پوشان نظارت داشته است. قصد داریم برای اولین بار تیم ایروبیک را روانه المپیک دانشجویان کنیم، البته تیم هنری هم برای دومین بار متوالی به این رویداد بزرگ جهانی اعزام خواهد شد.

درویش‌زاده با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان فدراسیون ژیمناستیک بی‌برنامه نیست، گفت: ما با برنامه کارها را پیش می‌بریم اما می‌خواهیم تمام برنامه‌ها را به بهترین شکل پشت سر بگذاریم. تدوین مقررات و آیین نامه جدید مسابقات سطح بندی کشور در دستور کار ما قرار دارد. تدوین این آیین نامه زمان می‌برد اما نهایی شدن آن کمک زیادی به توسعه ژیمناستیک خواهد کرد.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: برنامه‌های 17 استان بررسی شده و قرار است هشت پایگاه نظارت ژیمناستیک در استان‌ها راه اندازی شود. در کنار آن مقدمات گرفتن سالن ورزشی روبه‌روی فدراسیون برای راه اندازی یک پایگاه تخصصی ژیمناستیک در دستور کار فدراسیون قرار گرفته است.