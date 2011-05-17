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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

تلویزیون مصر خبر داد:

گفتگوی فتح و حماس برای تشکیل دولت/ فضای مثبت در دور اول مذاکرات

گفتگوی فتح و حماس برای تشکیل دولت/ فضای مثبت در دور اول مذاکرات

با گذشت دو هفته از انجام توافق آشتی ملی، منابع مصری از برگزاری موفقیت آمیز نخستین دور مذاکرات فتح و حماس در قاهره در راستای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین با حضور شخصیتهای مستقل خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون مصر، نخستین دور مذاکرات فتح و حماس در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی با حضور شخصیتهای مستقل روز گذشته (دوشنبه) در قاهره آغاز شد.

 تلویزیون مصر بدون اشاره به جزئیات این نشست اعلام کرد: نخستین دور مذاکرات فتح و حماس در فضایی مثبت برگزار شد.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر روز گذشته از دیدار مقامات فتح و حماس در قاهره در راستای تشکیل دولت وحدت ملی خبر داده بود. بر این اساس، در این مذاکرات "عزام الاحمد" نماینده فتح و "موسی ابومرزوق" نمایندگی حماس را بر عهده داشته است.

یک منبع مصری در این باره اظهار داشت: قاهره در این مذاکرات به دو طرف در مسئله انتخاب نخست وزیر و تعیین هیئت وزیران کمک می کند.

کد مطلب 1313731

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