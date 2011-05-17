تاریخ ایران باید به قبل و بعد شاهنامه تقسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن دوشنبه شب در همایش بین المللی زاد روز فردوسی در کرج اظهار داشت: قبل از فردوسی شاعران، فارسی زبانی خود را ابراز نمی کردند و از معرفی خود به عنوان شاعر فارسی زبان ابا داشتند اما فردوسی این سد را شکست و پس از او شاعران فارسی گوی بسیاری ظهور کردند.

فردوسی برای همه اعصار پیام آزاد زیستن دارد

وی ادامه داد: فردوسی شاعر هزاره هاست و برای همه اعصار پیام دارد و آن پیام آزاد زیستن است.



اسلامی عنوان کرد: اگر زبان فارسی بین المللی بود همگان می فهمیدند که مسیری که فردوسی برای زندگی نشان می دهد جهتی عالی است و بی شک بسیاری افراد به آن تاسی می کردند.



چهره ماندگار ادبیات کشور تاکید کرد: شاهنامه کتاب مردم است زیرا در جهان سابقه ندارد کتابی با پویایی و حرکت مردم آغاز شود. شاهنامه با مردم شروع می شود و کاوه آهنگر نماد مردم یک کشور است که قیام کرده و ظلم را سرنگون می کند.



اسلامی ادامه داد: روش زندگی در شاهنامه یاد داده می شود. آنجا که کاوه واردمجلس می شود و ضحاک می خواهد برتری خود را نشان دهد، درفش کاویانی پرچم می شود و در قیام آنها بر ظلم غلبه می شود.

شاهنامه کتابی دیپلماتیک است

وی در ادامه با اشاره به دو اصل داد و دهش که درشاهنامه آمده است، تاکید کرد: این اصول فردوسی نکات دیپلماتیکی هستند که با آنها می توان کشورداری کرد، زیرا داد به معنای توازن و تعادل است تا هر کس به حق خودش برسد و دهش یعنی ثروت کشور آنقدرعادلانه تقسیم شود که هر کسی حقش را دریافت کند و این اصول شامل همه افراد بشر است.



وی ادامه داد: نمودار دوره تاریخی ضحاک با کاوه نمود بدی یا خوبی است که یکی خرد و دیگری آز است و خرد انسان برخوردار از هر دو نمود و تلاش انسان این است که درجهتی حرکت کند که خرد پیروز شود.

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن نویسنده، مترجم، چهره ماندگار و ادیب دانشمند ایرانی در مدت ۵۰ سال بیش از ۴۵ کتاب و صد‌ها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشتهٔ تحریر درآورده است.

تأسیس فرهنگ‌سرای فردوسی و انتشار فصل‌نامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلای فرهنگ و ادب فارسی است.

همایش بین المللی زادروز فردوسی به مناسبت گرامیداشت این شاعر بلندآوازه عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

در این همایش استادان عرصه ادبیات و فرهنگ کشور و جمعی از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان شرکت دارند.



حوزه هنری استان البرز با همکاری معاونت فرهنگی و هنری شهرداری ، موسسه فرهنگی اکو، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و دبیرخانه دائمی و بین المللی فردوسی شناسی در البرز مجریان برگزاری این همایش بودند.



سال گذشته اولین همایش بین المللی زادروز فردوسی به میزبانی کرج برگزار شده بود. این همایش به طور همزمان در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد برگزار شده است.