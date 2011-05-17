عملیات اجرایی فاز اول بزرگراه سبزوار - قوچان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن احمدی نوری در این مراسم که پیش از ظهر سه شنبه با حضور نمایندگان مجلس و فرماندار سبزوار انجام شد، گفت: اخذ بودجه ملی جهت این پروژه حاصل تلاش های جمعی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استانداری و وزارت راه وترابری است.

وی گفت: اجرای این پروژه منجر به کوتاه شدن مسیر ترانزیت شرق به غرب کشور با پیوند منطقه مرزی لطف آباد از مسیر درگز - کبکان - دوغایی - سلطان آباد به محور سبزوار می شود و می توان ترافیک ترانزیت از کشور ترکمنستان را به این مسیر انتقال داد.

وی کوتاه شدن مسیر ترانزیت جنوب کشور از بندرعباس به کرمان- بردسکن- سبزوار تا لطف آباد را از دیگر اهداف مهم این پروژه برشمرد و تصریح کرد: افزایش ایمنی محور و کاهش تصادفات، روان سازی تردد وسائط نقلیه و انتقال ترافیک خودروهای سنگین از داخل شهر سبزوار و در نتیجه کاهش خطر تصادفات را در این شهر از فواید اجرای این پروژه، عنوان کرد.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان با تاکید بر اینکه محور سبزوار - سلطان آباد را می توان بعنوان بخش از کنار گذر شرقی شهر سبزوار تلقی کرد بر ارتقای محور فعلی به بزرگراه با توجه به حفظ و بهسازی مسیر موجود تاکید کرد.

وی طول این پروژه را هجده کیلومتر و عرض آن را یازده متر در هر باند اعلام کرد و ادامه داد: ضخامت هر یک از لایه های اساس و زیر اساس 15 سانتیمتر است.

احمدی نوری درخصوص احجام پروژه به 238 مترمکعب خاکبرداری، 200 هزار متر مکعب خاکریزی، 282 هزار کیلومتر آرماتور بندی و 15 هزار مترمکعب بتن ریزی اشاره کرد که با اعتباری بالغ بر 126 میلیارد ریال، اجرا در خواهد آمد.

وی برحمایت و مساعدت اداره منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان جهت رفع مشکل کمبود آب پروژه و رفع معارضین و آزاد سازی حریم راه تاکید کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار سبزوار با تاکید بر اینکه در دوره جدید فعالیت راه و ترابری استان شاهد تحول در بخش راهسازی در محورهای اصلی و ایجاد نهضت آسفالت راه های روستایی بوده ایم.

وی افزود: در این راستا از همه دستگاه های ذیربط که در اجرای عملیات احداث و آسفالت راه روستاهای بالای پنجاه هزار خانوار دخیل هستند از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

شعبانی پروژه سبزوار- سلطان آباد را یکی از پروژه های حساس و تاثیر گذار در منطقه عنوان کرد و هدف مهم اجرای این پروژه را اجرای کمربند شهر و رهایی از معضل کامیون ها و تریلی های ترانزیتی و خطرات مالی و جانی متاثر از آن دانست و از آغاز عملیات اجرایی این پروژه در ابتدای سال 90 ابراز خرسندی کرد.