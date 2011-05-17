کاهش 20 درصدی ضایعات نان در علی آباد کتول

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح سه شنبه در همایش بازبینی مشکلات آرد و نان شهرستان اظهار داشت: توجه ویژه به عوامل دخیل در کیفیت نان شامل مواد اولیه، فرآیند تولید، تجهیزات و ماشین آلات و عوامل انسانی، از جمله دلایل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان است.

وی گفت: توجه به نیاز مشتری، تازگی نان، طبخ خوب و تنوع تولید، آموزش و کسب مهارت لازم توسط خبازان از جمله دلایل کاهش ضایعات نان بوده است.

فرماندار علی آبادکتول با تاکید بر آنکه نان باید در اکثر ساعات روز عرضه شود تا از عرضه غیربهداشتی نان توسط دست فروشان و مغازه ها که بدون رعایت موارد بهداشتی و بسته بندی مناسب صورت می گیرد، جلوگیری شود، خواستار برخورد قاطع با متخلفان برابر ضوابط قانونی شد.

ابراهیم احمدی معاون فرماندار علی آباد نیز با اشاره به حدیثی از قرآن کریم که می فرماید انسان به طعامش و آن چه که می خورد باید نظاره کند و همچنین تبیین اهمیت معنوی نان در فرهنگ ایرانیان و تشریح لزوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش آرد و نان پرداخت.

وی،‌ کاهش قاچاق آرد و اتلاف منابع و نیز افزایش رضایت مندی مردم را از جمله نتایج ملموس این طرح دانست و عرصه نان با کیفیت مطلوب را مورد تاکید قرار داد.