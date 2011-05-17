تدوین اولیه "مسافر باران" به پایان رسید

محمود یاوری تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 20 اردیبهشت ماه در تهران به پایان رسید. کار با دوربین SI2K گرفته شده و تصمیم داریم آن را به نسخه 35 میلیمتری تبدیل کنیم. "مسافر باران" برداشتی آزاد از رمان "مرد باران" است.

امیر آقایی، بهمن زرین پور، رامین راستاد، مهدی فقیه، مینا جعفر زاده و آرام جعفری در این فیلم بازی میکنند. در خلاصه داستان "مسافر باران" آمده است: برادر بزرگ خانواده، آنها را ترک می کند در حالیکه برادر کوچکتر دچار بیماری خاصی است. وی بعد از سال‌ها تصمیم می گیرد دوباره به ایران بازگردد...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: آتوسا شیخ و بازنویسی مهدی شیرزاد، مدیرتصویربرداری: ایرج عاشوری، صدابردار: سلیم احمدی، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: رضا درویش، دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیر صراف‌ها، عکاس: محمد خداپناهی و مجری طرح سیران فیلم. "مسافر باران" از تولیدات سیمافیلم است.