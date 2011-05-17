به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اسلامی ندوشن دوشنبه شب در همایش بین المللی زاد روز فردوسی در کرج اظهار داشت: اشعار نظامی، حافظ و سعدی هر سه تحت تاثیر شاهنامه سروده شده اند که این امر با اندکی مطالعه قابل لمس است.

اسلامی ندوشن ادامه داد: نظامی هفت پیکر، شیرین و فرهاد و کلیه آثارش را بر اثر شاهنامه سرود و بیشترین تاثیر را از فردوسی گرفت. سعدی نیز بوستان را از شاهنامه گرفت و بر وزن آن سرود و به زبان دیگر می توان گفت بوستان سعدی از شاهنامه است.

حافظ شاهنامه دوم خوانده می شود

ندوشن یادآور شد: حافظ نیز شاهنامه دوم خوانده می شود چرا که بسیاری از اسامی موجود در آن از شاهنامه است.

وی متذکر شد: روزگار حافظ، ایرانی در خواری افتاده بود اما با حضور روح شاهنامه در حافظ، دیوان او که دائم صحبت از جام جم و دم زدن از روحیه تمدنی و باستانی می کند شاهنامه را یادآوری کرده و جامعه را به حرکت وامی دارد.

ندوشن گفت: حافظ سخنگوی زمان خود است و شاهنامه کتابی مردمی است که عامه مردم به آن دلبستگی دارند از سویی مردم اشعار حافظ را دوست دارند که بیشترین تاثیر را از شاهنامه گرفته است.

درس فردوسی از دروس دانشگاهی بالاتر است

وی با اشاره به تاثیر همه جانبه فردوسی بر جامعه عنوان کرد: درس فردوسی بالاتر از تمام دروس دانشگاهی است زیرا تسلی خاطر می دهد به مردم که حق سرانجام پیروز خواهد شد و آخر ماجراها به خوشی ختم می شود و نماد آن ختم شاهنامه به خوشی است زمانی که ایران بر توران پیروز می شود و چه نیکو گفته اند آخر شاهنامه خوش است.

اسلامی ندوشن یادآور شد: شاهنامه جانبداری ندارد و بیطرف پیش می رود . در شاهنامه مردم هیچ وقت گناهکار نیستند و این سران کشورها هستند که متهمند و با یکدیگر مشکل دارند و در هر دو گروه دوست و دشمن خوب و بد دیده می شد.

وی گفت: شاهنامه همه چیز را از خدا می داند و این دلیلی بر زندگی اعتقادی صحیح نگارنده یعنی ابوالقاسم فردوسی است که به داد و دهش معتقد است.

شاهنامه نیازمند معرفی به جهانیان است

اسلامی ندوشن شاهنامه را کتابی دانست که پای انسان را به ملکوت باز می کند و جا به جا حالت پرواز به انسان می دهد.

وی ادغان داشت: تنها کتابی که نوشته هایش گاهی اشک به چشم می آورد شاهنامه است و باید برای معرفی آن به جهانیان تلاش کرد.

اسلامی ندوشن در پایان با اشاره به عدم اطلاع رسانی در مورد شاهنامه در عرصه بین المللی تصریح کرد: شاهنامه نیازمند معرفی است و بی شک جهانیان از شناخت آن مسرور خواهند شد و فارسی زبانان می توانند بیش از پیش به خود ببالند.

همایش بین المللی زادروز فردوسی به مناسبت گرامیداشت این شاعر بلندآوازه عصر دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

در این همایش استادان عرصه ادبیات و فرهنگ کشور و جمعی از فارسی زبانان کشورهای تاجیکستان و افغانستان شرکت دارند. سخنرانان ویژه مراسم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، میرجلال کزازی و سفیر تاجیکستان در ایران بودند.



حوزه هنری استان البرز با همکاری معاونت فرهنگی و هنری شهرداری ، موسسه فرهنگی اکو، انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و دبیرخانه دائمی و بین المللی فردوسی شناسی در البرز مجریان برگزاری این همایش بودند.



سال گذشته اولین همایش بین المللی زادروز فردوسی به میزبانی کرج برگزار شده بود. این همایش به طور همزمان در چند شهر دیگر ایران از جمله مشهد برگزار شده است.