"ویندوز 7" ایمن ترین سیستم عامل مایکروسافت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژگی یافته جدید شرکت مایکروسافت در گزارش جدید امنیتی این شرکت عنوان شده است که در آن با جزئیاتی بالا به میزان آسیب پذیری ها و نقاط ضعف این نرم افزارها، خلل های امنیتی، عملکرد و مقابله با ویروسها اشاره شده است.

به طور کلی در این بررسی آشکار شده است که میزان آلودگی سیستمهای عامل جدیدتر مایکروسافت با در نظر گرفتن آخرین بسته های تکمیلی نسبت به نمونه های قدیمی تر این سیستمهای عامل بسیار کمتر است و از این رو ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008 R2 از نظر قدرت امنیتی در بالاترین درجه ممکن قرار گرفتند.

با توجه به گزارشهای به ثبت رسیده از هزار رایانه آلوده، مایکروسافت دریافت که سیستم عامل 64 بیتی ویندوز 7 نسبت به نسخه 32 بیتی آن از آلودگی کمتری در میان این هزار رایانه برخوردار است، به طوریکه تعداد رایانه های آلوده با ویندوز 64 بیتی تقریبا سه رایانه و در نسخه 32 بیتی تقریبا چهار رایانه از هزار رایانه تخمین زده شده است.

این در حالی است که تعداد آلودگی های رایانه های تحت ویندوز XP SP3 در حدود 16 در هزار و ویندوز XP SP2 در حدود 19 رایانه در هزار رایانه تخمین زده شده است و به گفته مایکروسافت، این به آن معنی است که ویندوز 7 نسبت به ویندوز XP در حدود چهار تا پنج برابر ایمن تر است.

میزان آلودگی ویدوز ویستا نیز نسبت به ویندوز XP تا حد قابل توجهی پایین تر است اما نسبت به ویندوز هفت دو برابر ضعیفتر عمل می کند.

بر اساس گزارش ZDnet، گزارش مایکروسافت نشان می دهد حفره های امنیتی در برنامه های جانبی نسبت به حفره های امنیتی موجود در سیستمهای عامل و یا مرورگرها بیشترین آمار سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. با این همه میزان حفره های امنیتی در برنامه های جانبی از سال 2009 تا کنون در حدود 22.2 درصد کاهش یافته است اما در مقابل میزان سوء استفاده از آسیب پذیری های برنامه های جاوا طی سال گذشته تا اندازه ای قابل توجه افزایش پیدا کرده است.