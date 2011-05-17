محمدصادق قائمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: جشنواره خیرین مدرسه ساز استان مرکزی با هدف تجلیل از خیران مدرسهساز و تشویق آحاد مختلف جامعه به امر مدرسهسازی، پنجم خرداد در استان مرکزی برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: خیرین مدرسه ساز استان مرکزی سال گذشته بالغ بر 120 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی کمک کرده اند.
مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: 100 پروژه بازسازی و نوسازی امسال در سطح مدارس استان مرکزی اجرا می شود.
مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در ادامه از اجرای طرح مهندسی ارزش در پروژهها در راستای تحقق جهاد اقتصادی خبر داد و گفت: کاهش زمان پروژهها و افزایش کیفیت اجرای طرح به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها در پروژههای مدرسهسازی این اداره از امسال اجرا شده است
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