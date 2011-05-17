به گزارش خبرنگار مهر، ایران طی چهار سال گذشته در دو دوره متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا شد اما تصمیمی که فیبا آسیا مبنی بر برگزاری دوره جدید این رقابت‏ها در چین و شهر "ووهان" گرفت این زنگ خطر را برای بسکتبال ایران به صدا در آورد که چینی‏ها سخت به دنبال قهرمانی در جام بیست و ششم هستند.

قهرمانی در مسابقات بسکتبال 2011 قهرمانی مردان آسیا بیشتر از این جهت حائز اهمیت است که فقط تیم نخست به عنوان تنها نماینده آسیا سهمیه بازی‎های المپیک 2012 لندن را به دست خواهد آورد. سهمیه‎ای که چهار سال پیش برای نخستین‎بار نصیب بسکتبال ایران شد اما امسال چینی‎ها سخت به دنبال تصاحب آن هستند و تلاش برای رسیدن به آن را از چند ماه پیش و با گرفتن امتیاز میزبانی از لبنان آغاز کردند.

این در حالی است که تیم ملی بسکتبال ایران به دلیل پیگیری رقابت‎های باشگاهی لیگ برتر هنوز اردوهای تدارکاتی خود را برای شرکت در دور جدید مسابقات آغاز نکرده و حتی هنوز برنامه‎های آماده سازی این تیم هم نهایی نشده است! اگرچه مربی تیم ملی می‎گوید علت اعلام نشدن برنامه‌‎ها نهایی نشدن آنها نیست؛ بلکه بررسی دقیق‎تر برای نتیجه‎گیری بهتر است!

صفاعلی کمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "بخش عمده‎ای از برنامه‌ها مشخص و نهایی است. اما در مورد زمان و محل اردوها پیگیری‎های بیشتری لازم است. دعوت‎نامه‎هایی دریافت شده و اعضای کادر فنی هم نظر خود را در مورد آنها اعلام کرده‏اند اما به خاطر همزمانی‎هایی که بین برخی از آنها وجود داشت مکاتباتی انجام شده است. نتیجه گرفتن از این مکاتبات به زمان بیشتر نیاز دارد".

وی با تاکید بر اینکه حضور تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های جام ویلیام جونز تایوان قطعی است، یادآور شد: "از برخی کشورهای اروپایی مانند پرتغال، مجارستان و اوکراین هم دعوت‌نامه‌هایی دریافت شده است. نتیجه مکاتبات مشخص می‌کند که این دعوت‌نامه‎ها در برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی قرار می‌گیرند یا نه. فدراسیون نتایج را اعلام می‌کند".

تیم ملی بسکتبال چهارماه دیگر باید از قهرمانی خود در آسیا دفاع کند این در حالی است که مسابقات باشگاهی کشورمان به مرحله نهایی نرسیده تا راه برای آغاز اردوهای این تیم باز شود. ضمن اینکه پس از اتمام این مسابقات هم تیم ملی نمی‎تواند اردوهای کاملی داشته باشد چون قهرمان لیگ ایران باید راهی مسابقات باشگاه‌های آسیا شود.

ایران در دوره گذشته مسابقات بسکتبال مردان آسیا قهرمان شد

کمالیان با تایید این موضوع و اینکه رقابت‌های باشگاهی ایران دیرتر از دیگر کشورها به پایان می رسد، خاطرنشان کرد: در تمام کشورها رقابت‎های باشگاهی ماه ژوئن تمام می‏شود، البته ما هم خارج استاندارد نبودیم و هیچ کار غیرعادی هم رخ نداده است. بازی‌های آسیایی باعث تاخیر در آغاز مسابقات باشگاهی شد. به هر حال پروسه شناسایی بازیکنان تا پایان مسابقات ادامه دارد و در نهایت شانس ملی‌پوش شدن به کسانی داده می‌شود که انگیزه و آمادگی همراهی تیم ملی را داشته باشند. ضمن اینکه بازیکنان اعزامی به مسابقات باشگاه‎های آسیا دیرتر به اردوی ملی ملحق می‎شود".

در هر صورت تغییر و جابه‌جایی محل برگزاری مسابقات بسکتبال مردان آسیا، کار را بیشتر از هر کشوری برای ایران سخت کرده که جدی‌ترین حریف چین برای فتح جام قهرمانی به شمار می‌رود. البته ایران در جام 2009 و در شهر تیانجین چین تیم ملی این کشور را شکست داد و قهرمان شد اما بازی‎های آسیایی گوانگجو نشان داد که از این پس پیروز شدن در خاک چینی‎ها نیازمند فاکتورهای کامل و زیادی است. آیا در فرصت چهار ماه باقی مانده می توان فاکتورهای لازم برای شکست چین، دیگر کشورها و در نهایت قهرمان شدن دوباره را فراهم کرد؟

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال درپاسخ به این پرسش مهر تصریح کرد: "زمان باقی مانده خوب است چون نیاز هر تیم و بازیکنی برای حضور در هر رویدادی تمرینات مداوم است. این شرایط برای ملی‎پوشان ما در قالب لیگ پویایی که داریم مهیا شده است. آنها در تمام ایام هفته آماده هستند. بنابراین به محض پایان مسابقات و پس از چند روز استراحت تمرینات ملی را آغاز می‎کنند".

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود. بسکتبال چین که با داشتن 14 مدال طلا پرافتخارترین تیم آسیا به شمار می‏رود پس از دو دوره ناکامی در قهرمانی و با وجودیکه احتمال حضور "یائو مینگ" در ترکیب این تیم قطعی نیست برای قهرمانی دوباره دورخیز کرده است.

"لیو وی"، بازیکن تیم ملی بسکتبال چین به "چاینا دیلی" گفته است: "باید این بار قهرمان جام ملت‎ها شویم. با این کار نه تنها جواز لندن را کسب می‏کنیم بلکه دوباره احترام به دست می‎آوریم".

در هر حال چین که در المپیک پکن غایب بود بزرگترین گام خود را برای قهرمانی برداشته و همین گام به اندازه کافی قهرمانی دوباره و المپیکی شدن کشورمان را سخت کرده است. خصوصا اینکه به گفته مربی تیم ملی تیم‌هایی مانند کره جنوبی، ژاپن، قطر و فیلیپین هم امسال شانس قهرمانی دارند. با این شرایط باید زودتر برنامه‌های آماده سازی تیم ملی نهایی شود تا به محض پایان لیگ برتر اجرا شوند وگرنه سومین قهرمانی متوالی بسکتبال ایران نیازمند اما و اگرهای زیادی خواهد شد.