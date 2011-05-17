به گزارش خبرنگار مهر، ایران طی چهار سال گذشته در دو دوره متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا شد اما تصمیمی که فیبا آسیا مبنی بر برگزاری دوره جدید این رقابتها در چین و شهر "ووهان" گرفت این زنگ خطر را برای بسکتبال ایران به صدا در آورد که چینیها سخت به دنبال قهرمانی در جام بیست و ششم هستند.
قهرمانی در مسابقات بسکتبال 2011 قهرمانی مردان آسیا بیشتر از این جهت حائز اهمیت است که فقط تیم نخست به عنوان تنها نماینده آسیا سهمیه بازیهای المپیک 2012 لندن را به دست خواهد آورد. سهمیهای که چهار سال پیش برای نخستینبار نصیب بسکتبال ایران شد اما امسال چینیها سخت به دنبال تصاحب آن هستند و تلاش برای رسیدن به آن را از چند ماه پیش و با گرفتن امتیاز میزبانی از لبنان آغاز کردند.
این در حالی است که تیم ملی بسکتبال ایران به دلیل پیگیری رقابتهای باشگاهی لیگ برتر هنوز اردوهای تدارکاتی خود را برای شرکت در دور جدید مسابقات آغاز نکرده و حتی هنوز برنامههای آماده سازی این تیم هم نهایی نشده است! اگرچه مربی تیم ملی میگوید علت اعلام نشدن برنامهها نهایی نشدن آنها نیست؛ بلکه بررسی دقیقتر برای نتیجهگیری بهتر است!
صفاعلی کمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "بخش عمدهای از برنامهها مشخص و نهایی است. اما در مورد زمان و محل اردوها پیگیریهای بیشتری لازم است. دعوتنامههایی دریافت شده و اعضای کادر فنی هم نظر خود را در مورد آنها اعلام کردهاند اما به خاطر همزمانیهایی که بین برخی از آنها وجود داشت مکاتباتی انجام شده است. نتیجه گرفتن از این مکاتبات به زمان بیشتر نیاز دارد".
وی با تاکید بر اینکه حضور تیم ملی بسکتبال در رقابتهای جام ویلیام جونز تایوان قطعی است، یادآور شد: "از برخی کشورهای اروپایی مانند پرتغال، مجارستان و اوکراین هم دعوتنامههایی دریافت شده است. نتیجه مکاتبات مشخص میکند که این دعوتنامهها در برنامههای آمادهسازی تیم ملی قرار میگیرند یا نه. فدراسیون نتایج را اعلام میکند".
تیم ملی بسکتبال چهارماه دیگر باید از قهرمانی خود در آسیا دفاع کند این در حالی است که مسابقات باشگاهی کشورمان به مرحله نهایی نرسیده تا راه برای آغاز اردوهای این تیم باز شود. ضمن اینکه پس از اتمام این مسابقات هم تیم ملی نمیتواند اردوهای کاملی داشته باشد چون قهرمان لیگ ایران باید راهی مسابقات باشگاههای آسیا شود.
ایران در دوره گذشته مسابقات بسکتبال مردان آسیا قهرمان شد
کمالیان با تایید این موضوع و اینکه رقابتهای باشگاهی ایران دیرتر از دیگر کشورها به پایان می رسد، خاطرنشان کرد: در تمام کشورها رقابتهای باشگاهی ماه ژوئن تمام میشود، البته ما هم خارج استاندارد نبودیم و هیچ کار غیرعادی هم رخ نداده است. بازیهای آسیایی باعث تاخیر در آغاز مسابقات باشگاهی شد. به هر حال پروسه شناسایی بازیکنان تا پایان مسابقات ادامه دارد و در نهایت شانس ملیپوش شدن به کسانی داده میشود که انگیزه و آمادگی همراهی تیم ملی را داشته باشند. ضمن اینکه بازیکنان اعزامی به مسابقات باشگاههای آسیا دیرتر به اردوی ملی ملحق میشود".
در هر صورت تغییر و جابهجایی محل برگزاری مسابقات بسکتبال مردان آسیا، کار را بیشتر از هر کشوری برای ایران سخت کرده که جدیترین حریف چین برای فتح جام قهرمانی به شمار میرود. البته ایران در جام 2009 و در شهر تیانجین چین تیم ملی این کشور را شکست داد و قهرمان شد اما بازیهای آسیایی گوانگجو نشان داد که از این پس پیروز شدن در خاک چینیها نیازمند فاکتورهای کامل و زیادی است. آیا در فرصت چهار ماه باقی مانده می توان فاکتورهای لازم برای شکست چین، دیگر کشورها و در نهایت قهرمان شدن دوباره را فراهم کرد؟
محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال درپاسخ به این پرسش مهر تصریح کرد: "زمان باقی مانده خوب است چون نیاز هر تیم و بازیکنی برای حضور در هر رویدادی تمرینات مداوم است. این شرایط برای ملیپوشان ما در قالب لیگ پویایی که داریم مهیا شده است. آنها در تمام ایام هفته آماده هستند. بنابراین به محض پایان مسابقات و پس از چند روز استراحت تمرینات ملی را آغاز میکنند".
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. بسکتبال چین که با داشتن 14 مدال طلا پرافتخارترین تیم آسیا به شمار میرود پس از دو دوره ناکامی در قهرمانی و با وجودیکه احتمال حضور "یائو مینگ" در ترکیب این تیم قطعی نیست برای قهرمانی دوباره دورخیز کرده است.
"لیو وی"، بازیکن تیم ملی بسکتبال چین به "چاینا دیلی" گفته است: "باید این بار قهرمان جام ملتها شویم. با این کار نه تنها جواز لندن را کسب میکنیم بلکه دوباره احترام به دست میآوریم".
در هر حال چین که در المپیک پکن غایب بود بزرگترین گام خود را برای قهرمانی برداشته و همین گام به اندازه کافی قهرمانی دوباره و المپیکی شدن کشورمان را سخت کرده است. خصوصا اینکه به گفته مربی تیم ملی تیمهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، قطر و فیلیپین هم امسال شانس قهرمانی دارند. با این شرایط باید زودتر برنامههای آماده سازی تیم ملی نهایی شود تا به محض پایان لیگ برتر اجرا شوند وگرنه سومین قهرمانی متوالی بسکتبال ایران نیازمند اما و اگرهای زیادی خواهد شد.
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