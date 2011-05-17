دانشگاه آزاد در تولید مقالات ریاضی رتبه نخست را در جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کریم زارع صبح سه شنبه در دومین کنفرانس کاربردهای نانو تکنولوژی در علوم پایه که در دانشکده فنی مهندسی برگزار شد، گفت: اساس کار دانشگاه ها درعلوم بنیادی، کاربردی و توسعه ای است.

زارع با اشاره به نقش نانو شیمی و شیمی در سند چشم انداز 1404 با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی برای رسیدن به قله توانایی با رویکرد نقشه جامع علمی کشور گفت: با توجه به این سند ما باید نقش اول را در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر ابعاد در خاورمیانه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بسیج نیروهای علمی برای حرکت و گذر از یک تحول علمی، واگویی این حقیقت است که دانش و ثروت دستاورد فراملی و جهانی است، افزود: همه انسان ها و ملت ها باید از توان فوق‌العاده علم و فناوری در تمام عرصه‌های زندگی، از تجارت گرفته تا درمان از راه دور برای بهبود زندگی خویش بهره‌مند شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه ایران هم اکنون 12 درصد نفت جهان و 18 درصد گاز جهان را داراست و یک درصد جمعیت جهان در کشور ماست، تصریح کرد: ما قادریم در زمینه نانو تکنولوژی نقش موثری داشته و به جایگاه رفیعی در جهان دست یابیم.

زارع با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت های جهانی در عرصه نانو تکنولوژی شکل گرفته است، اظهار داشت: دنیای بعدی ما دنیای فمتو تکنولوژی است که از همین حالا باید آماده رقابت در این زمینه باشیم.

وی گفت: در راستای تحقق اهداف در جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی نه غربی و دستیابی به تکنولوژی های جدید برای خدمت به مردم باید با مدیریت زمان کارها را پیش ببریم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران فناوری نانو را در متحول کردن فعالیت های صنعتی، اقتصادی، پزشکی، شیمیایی و دارویی ضروری خواند و گفت: بحث نانو درحقیقت یکپارچه سازی زیست شناسی، شیمی وعلوم است.

زارع با بیان این که هم اکنون در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در بحث مطالعات نانو فعالیت های فراوانی درحال پیگیری و انجام است، افزود: نانو یک موضوع بین رشته‌ای است که دانشگاههای بزرگ دنیا پیشرفت‌های چشمگیری برای تحقق این علم داشته‌اند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در این کنفرانس خواستار به تصویب رسیدن طرح ویزای علمی برای دانشمندان علمی در مجلس شد و گفت: با تصویب این طرح با شناسایی دانشمندان علمی، رفت و آمد آنان جهت شرکت در کنفرانس ها و تبادل اطلاعات به آسانی و سهولت انجام می گیرد.

وی یکی از معیارهای توسعه علمی دانشگاههای جهان را تولید مقالات علمی معتبر دانست و از عرضه و تولید 250 مقاله ISI و تولید بیش از 250 مقاله علمی پژوهشی داخلی توسط واحد مشهد در سال گذشته اظهار خرسندی کرد.