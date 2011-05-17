به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طنز جدید شبکه سه، قصه چند پزشک متخصص در یک ساختمان پزشکان را به تصویر میکشد و روابط خانوادگی و دوستانه آنان نیز بخشی از داستانهای سریال را تشکیل میدهد.
در خلاصه داستان سریال آمده است: نیما افشار، روانشناس شهرستانی الاصل در کنار همسرش که بیمار سابقش است در همسایگی والدینش زندگی میکند. داستانهای مجموعه به زندگی پر درد سر نیما میپردازد. در میان مشکلاتش با بیماران مختلف و گرفتاریهای مالی ناشی از پرداخت اجاره خانه و اقساط مختلف، مهریه همسر سابقش، تلاش دائمی برای حفظ آرامش و صلح بین والدین بیملاحظه و همسر وسواسیاش دارد.
سرپرستی نویسندگان سریال را پیمان قاسمخانی برعهده دارد و بازیگرانی چون بهنام تشکر، بیژن بنفشهخواه، شقایق دهقان، هومن برقنورد، هوشنگ حریرچیان، فرناز رهنما، امید روحانی، پروین قائم مقامی،محمد شیری، رضا کریمی، اصغر حیدری، نعیمه نظامدوست، مونا فرجاد، مرجان سپهری ،مهدی محمدزاده، مجید شهریاری، و سیروس ابراهیم زاده در آن حضور دارند.
سایر عوامل تولید مجموعه عبارتند از کارگردان تلویزیونی: محمود رضایی، دستیار اول و برنامهریز: میلاد نعیمی، منشی صحنه: گل کوشان، مدیر تولید: حمید مهین دوست، آهنگساز وخواننده تیتراژ: سیروان خسروی ،تصویربرداران: زین الدین علامه، محمدرضا کاظمی، صدابردار: علیرضا نوروزیان، عکاس: بهرنگ دزفولی زاده، نورپرداز: حسن زارع، طراح گریم: حمید مهین دوست، طراحان صحنه: مهراب قاسمخانی، مانی صدرایی، طراح لباس: لیدا نوبخت، تدوینگر: پرستو جنیدی، نویسندگان: مهراب قاسمخانی، مانی صدرایی، علیرضا ناظر فصیحی، حمید برزگر، امیر برادران، ایمان صفایی جلوههای ویژه و ساخت تیتراژ: رضا فرساد.
پخش مجموعه "ساختمان پزشکان" به کارگردانی سروش صحت و تهیهکنندگی محسن چگینی از 31 اردیبهشت ماه ساعت 20:45 آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طنز جدید شبکه سه، قصه چند پزشک متخصص در یک ساختمان پزشکان را به تصویر میکشد و روابط خانوادگی و دوستانه آنان نیز بخشی از داستانهای سریال را تشکیل میدهد.
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