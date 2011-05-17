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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

تیم فوتبال الجزیره قهرمان لیگ برتر امارات شد

تیم فوتبال الجزیره قهرمان لیگ برتر امارات شد

تیم فوتبال الجزیره با برتری پرگل در هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات در فاصله چهار هفته به پایان این مسابقات قهرمانی خود را مسجل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات دوشنبه شب با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های العین، الجزیره و بن یاس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. الجزیره که در فصل جاری صدرنشین مطلق لیگ برتر امارات بوده است، شب گذشته با برتری 4 بر صفر مقابل الوصل قهرمانی خود در این مسابقات را قطعی کرد.

برای تیم الجزیره در این بازی خارج از خانه که در ورزشگاه خانگی الوصل برگزار شد، ریکاردو اولیویرا (41 و 58)، جمعه عبدالله (50) و سبیت خاطر (3+90) گلزنی کردند. تیم الجزیره با این پیروزی 46 امتیازی شد و با فاصله 12 امتیازی نسبت به بن یاس تیم دوم جدول قهرمانی خود در فصل جاری لیگ برتر امارات را قطعی کرد.

- جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:
1- الجزیره 46 امتیاز (قهرمان)
2- بن یاس 34 امتیاز
3- الشباب 28 امتیاز
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11- الاتحاد کلباء 17 امتیاز
12- الظفره 12 امتیاز

کد مطلب 1313755

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