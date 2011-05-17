به گزارش خبرنگار مهر، کار بازنگری سرفصل های 38 رشته علوم انسانی که هم اکنون برعهده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است به مرحله جمع آوری پرسشنامه از استادانی رسیده که رشته های مورد تدریس آنان نیاز به بازنگری دارد.

حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تمام درسها و استادانی را که لازم است در پرسشنامه بازنگری سرفصل های علوم انسانی حضور داشته باشند مشخص کردیم و ظرف دو هفته آینده حدود سه هزار پرسشنامه جمع آوری می کنیم.

وی افزود: پس از جمع آوری نظرات، بازنگری روند خود را ادامه می دهد و همانطور که قول دادیم تا پیش از مهر ماه سال جاری 38 سرفصل بازنگری شده را تحویل دهیم.



به گفته رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هیچ سرفصل دیگری از این تعداد کاسته نشده و قرار نیست سرفصل دیگری هم اضافه شود.

به گزارش مهر، به منظور بازنگری سرفصل های علوم انسانی، دبیرخانه تدوین مجدد سرفصل ها و منابع دروس علوم انسانی دانشگاه ها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی راه اندازی شد.

در این دبیرخانه، دیدگاه تمام اندیشمندان جامعه که علوم انسانی را تدریس می کنند در این دبیرخانه جمع آوری می شود و به عنوان یک اندیشه به روز و کارآمد که مطابق با فرهنگ ایرانی اسلامی است در کنار توجه به ارزشها، ارزشهای تحمیلی را کنار می گذارد.



اسامی رشته هایی که به گفته آیت اللهی تا پیش از مهر ماه 90 باید بازنگری شوند به این شرح است: یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی.