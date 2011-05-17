گشایش نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 31 اردیبهشت ماه در فضایی بالغ بر سه هزار متر مربع و با حضور 121 شرکت کننده ایرانی شامگاه دیروز با حضور مسئولان بازرگانی دو کشور افتتاح شد.

حسین حسینی در ادامه بیان داشت: شرکت کنندگان ایرانی توانمندی های خود را در زمینه های ماشین آلات سبک، لوازم خانگی و گازسوز، مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، صنایع دارویی، محصولات الکتریکی، مواد غذایی، خدمات چاپ و بسته بندی، داروهای گیاهی، صنایع پتروشیمی، برق و الکترونیک، فرش دستباف، صنایع دستی و موکت، خدمات حمل و نقل، فولاد و... در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، هدف از برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق را آشنایی تجار و مردم عراق با توانمندی های صادراتی کشور عنوان کرد.

نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در 18 گروه کالایی با حضور تولید کنندگان 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.