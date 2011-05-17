به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بختیاری‌زاده شامگاه دوشنبه بعد از برتری تیمش با نتیجه تساوی یک بر یک در برابر فولاد یزد که در استادیوم جهان پهلوان تختی قم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: قم در رشته فوتبال دارای جوانان مستعدی است و همچنین با صعود تیم صبا به فوتبال امیدهای دسته اول کشور رنسانس جدیدی در فوتبال قم آغاز شده است.



وی اظهار داشت: با توجه به فشرده بودن بازی طبیعتاً فشار مضاعفی بر روی بازیکنان بود و فرصت استراحت نداشتند‌، البته این سختی در همه تیم‌ها مشهود بود ولی با لطف خدا و زحمت بازیکنان و کادر فنی تیم، صبا برای اولین بار در تاریخ فوتبال قم به قهرمانی رسید و به لیگ برتر صعود کرد.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم ادامه داد: با توجه به بومی شدن باشگاه صبای قم‌، انتظار بیشتری از مسئولان برای کمک به رشد و توسعه فوتبال در قم داریم و اگر امروز صحبت از بومی سازی تیم صبا می‌کنیم بدلیل این است که بازیکنان قمی بهترین پتانسیل را برای آینده سازی تیم صبای قم دارند.



وی بیان کرد: برای بازیکنان برنامه هفت ساله داشتیم که امروز به پایان رسید و تیم صبای قم در مرحله نهایی فوتبال امیدهای دسته اول کشور توانست به لیگ برتر امیدهای کشور صعود کند.



بختیاری زاده ابراز داشت: چند تن از بازیکنان تیمم پتانسیل و توانایی ورود به تیم بزرگسال صبا را دارند و سرمربی صبا نیز بر آنها نظر دارد و در حال حاضر در تمرینات صبا در حال تمرین هستند.



وی اظهار داشت: امیدوارم با حمایت مسئولان و استفاده از همه امکانات ورزشی و تربیت بدنی استان فوتبال قم را قوت ببخشیم.