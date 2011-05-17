به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل همدانی گلشن شامگاه دوشنبه در جمع مسئولان با بیان اینکه افتتاح پروژه‌های عمرانی در این دانشگاه گامی در راستای رشد، توسعه و پیشرفت‌های همه‌جانبه دانشگاه در سال جهاد اقتصادی است، اظهار داشت: بهره برداری از بال D پژوهشکده فاوا در دانشگاه صنعتی اصفهان موفقیتی بزرگ برای این دانشگاه به حساب می آید و این پروژه در راستای سیستم دفاعی کشور دست‌آورد‌های زیادی داشته است.

وی در ارتباط با فعالیتهای پژوهشکده فاوا بیان داشت: این پژوهشکده از پژوهشکده‌های مهم کشور بوده و دستاورد‌های زیادی در راستای سیستم دفاعی کشور داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان هدف از اجرای طرح بال Dپژوهشکده فاوا را که با زیربنای 1150 متر مربع احداث شده است، تکمیل ساختمان پژوهشکده و توسعه فضاهای کاربردی عنوان کرد.

وی افزود: این دانشگاه با رونمایی از برنامه راهبردی و افتتاح پروژه‌های عمرانی دانشگاه، حرکت با برنامه‌ای را در راستای توسعه دانشگاه در سال جاری آغاز می‌کند.

همدانی با بیان اینکه رشد و توسعه دانشگاه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهش و فناوری، اداری و مالی، عمرانی، رفاهی و دانشجویی ضرورت دارد، تاکید کرد: مسئولان باید در این راستا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را انجام بدهند.

وی تصریح کرد: وزارت علوم باید اقدامات لازم را در راستای حمایت از این پروژه عمرانی انجام بدهد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به بهره برداری از سوله ورزشی صدف یادآور شد: این مجموعه ورزشی بر‌اساس رعایت استاندارد‌های عمرانی و ورزشی در محل خوابگاه دختران این دانشگاه احداث شده است.

وی با بیان اینکه تا‌کنون برای احداث این سوله ورزشی 800 میلیون تومان از در‌آمد‌های عمرانی دانشگاه هزینه شده است، اضافه کرد: این دانشگاه در راستای تکمیل و فراهم کردن تجهیزات ورزشی این مجموعه به 200 میلیون تومان دیگر نیاز دارد.