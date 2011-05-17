به گزارش خبرنگار مهر ، این در حالی است که مدیر کل امور دستگاه های اقتصادی و پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته در مصاحبه ای مشروح خبر از ورود کنسرو خرچنگ و خوک به بازارهای داخل کشور داد.

عباس نخعی افزود: یکی از مواردی که در قاچاق کالا بسیار موثر است حلال یا حرام بودن مواد غذایی است اما با این حال در دو سال قبل چند مورد فروشگاه در رشت دیده شد که کنسرو خوک می فروختند که آنها را تعطیل کردیم یا هم اکنون موضوع کنسرو خرچنگ که حرام است، وجود دارد که میزان آن بالا نیست اما با این حال تذکر جدی برای جمع آوری آن داده ایم و سازمانهای بازرگانی و کمیسیون های استانی را در جریان گذاشته ایم که با این مورد برخورد جدی داشته باشند. این سخنان در حالی اعلام می شود این غذاها در حالی در برخی از رستوران ها عرضه می شود که در دین مبین اسلام خوردن این نوع گوشت حرام اعلام شده است.

همانطور که می دانیم حیوانات حلال‌گوشت ضوابط و معیارهای مشخصی دارند در حالیکه فروش محصولات حرام دریایی، از جمله فروش گوشت کوسه و انواع لابستر و برخی از آبزیان حرام گوشت شیوع پیدا کرده و با قیمت هایی گران در رستوران ها عرضه می شود.





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در این مسئله مردم بر اساس اعتمادی که به حکومت اسلامی دارند تصور می‌کنند که هر چه فروخته می‌شود حتما منع شرعی ندارد و براحتی از خوردنی‌ها مصرف می‌کنند. چرا که برخی از احکام بی اطلاع هستند.



یکی از این رستوران دارها می گوید: " لابستر خرچنگ نیست بلکه شاه میگوست و خوردن آن حلال است". "لابستر نوعی موجود دریایی است، میگو نیست و اگر از علما بپرسید می گویند خوردن آن مانعی ندارد و آن نوعی خرچنگ به نام کرب است که حرام است".

دیگری نیز معتقد است: "لابستر شاه میگو است که خیلی بزرگ است تازه خرچنگ هم حلال است تا به حال از جایی به ما تذکر نداده اند".

وی در پاسخ به اینکه اینها را از کجا تهیه می کنید نیز می گوید: "اگر چنگالش بریده شود حلال است از همین جنوب و بنادر برای ما می آورند"."اگر حرام هم هست و شما اعتقادی به آن ندارید نخورید، ما برای همه سلیقه ها و ملل غذا می پزیم".





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حال مسئله این است که چرا نظارتی بر رستوران‌ها و مراکز خرید و فروش مواد غذایی نمی‌شود که به راحتی گوشت خرچنگ و کوسه فروخته می‌شود و در رستوران‌ها غذاهای متنوعی با آن پخته می‌شود و مردم هم با این نگاه که در این کشور غذای حرامی در رستوران‌ها سرو نمی‌شود از آن استفاده می کنند.

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گزارش : زینب کریمیان