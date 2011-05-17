هایکونویسان باردیگر به دومین "اثر انگشت" فراخوانده شدند

فرشته پناهی دبیر جشنواره "اثر انگشت" با اعلام خبر تمدید مهلت دریافت آثار این جشنواره تا 10 خردادماه به خبرنگار مهر گفت: پیش از این در فراخوان جشنواره اعلام شده بود که بیستم فروردین ماه تا 20 اردیبهشت ماه مهلت دریافت آثار است، اما برای اینکه علاقه‌مندان بیشتری بتوانند در این جشنواره شرکت کنند، مهلت دریافت آثار تا 10 خرداد تمدید شد.

وی ادامه داد: تاکنون 50 نفر شعرهایشان را به نشانی سایت مربوط به جشنواره ارسال کرده‌اند که تنها 31 نفر شرایط هایکونویسی را رعایت کرده بودند. امیدواریم با تمدید مهلت دریافت آثار تعداد شرکت‌کنندگانی که آثارشان به معنای واقعی هایکو است، بیشتر شود.

دبیر جشنواره "اثر انگشت" درباره شرایط شرکت در این رقابت ادبی توضیح داد: لازم است شرکت‌کنندگان نام و نام خانوادگی، نشانی پستی، آدرس وبلاگ و شماره‌ تماس خود را به نشانی http://asareangoshtcontest.blogfa.com ارسال کنند.

پناهی درباره داوری این دوره از جشنواره بیان کرد: در دوره نخست تنها سیروس نوذری داوری آثار را برعهده داشت، ولی امسال قدرت‌الله ذاکری فارغ التحصیل زبان و ادبیات ژاپنی که چند کتاب در زمینه هایکو ترجمه کرده است و کاوه گوهرین مترجم هایکوهای هلندی، سیروس نوذری را همراهی می‌کنند.

وی در پایان گفت: آثار برگزیده‌ شرکت‌کنندگان در این رقابت از طریق وبلاگ یادشده و رسانه‌ها اعلام می‌شود و جایزه نفرات برتر پلاک طلا است که به نشانی پستی آنها ارسال می‌شود.