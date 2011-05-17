مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی حکمی مهدی عارف پور را به سمت مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور منصوب کرد.



در حکم وزیر کشور خطاب به عارف پور آمده است: بررسی و تهیه طرح های توجیهی برای ارتقاء سطح تقسیماتی مناطق برابر ضوابط و قوانین موضوعه و در راستای رشد و توسعه متوازن و بسط عدالت اجتماعی، ساماندهی و برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری، کدگذاری و یکسان سازی عناصر و واحدهای تقسیماتی و استفاده از دانش و فنآوری های نوین و به روز از جمله اموری است که انتظار دارد با استعانت از درگاه خداوند قادر و متعال و ضمن استفاده از توان و همفکری سایر دست اندرکاران و از طریق برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر اصول و در چارچوب سیاست ها و برنامه های دولت خدمتگزار و عدالت محور نسبت به تحقق آن اهتمام و تلاش نمایید.